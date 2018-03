Лучшие новогодние елки — 2017

Гид по дизайнерским елкам в модных галереях, отелях и ресторанах.

Galeries Lafayette, Париж

В этом году Galeries Lafayette заявили тему Рождества как Блистательное Рождество. Рождественское убранство галереи напомимает парижскую ярмарку начала XX века. Здесь и сююреализм, и барокко, и колесо обозрения, и карусели, и игровые автоматы.

Под звуки шарманки разворачивается действие рождественской пьесы: голубь Пьер и его голубка Коко отправляются на поиски приключений.

Прямо под самым куполом установлена огромная искусственная елка. Сложно представить, но соорудили ее (как и все остальные декорации галереи) всего за одну ночь. На металлический каркас, подвешенный под куполом, команда французских дизайнеров, прикрепила разукрашенные воздушные шары в форме сладостей.

В воздухе парят конфеты и леденцы в виде посоха Святого Николая. Основание парящей елки скрыто яркими лентами.

До 15 января, Галереи Лафайет дарят подарок всем, кто совершит в магазине Galeries Lafayette Paris Haussmann покупки на сумму от €50 и предъявит предложение с кодом и чеки консьержу на 1-м этаже. Vittorio Emanuele II, Милан

Украшением миланской галереи занялась австрийская компания по производству кристальных украшений Swarovski. Свое сотрудничество с Vittorio Emanuele II они ведут с 2013 года, привлекая к каждому открытию известных модельеров и дизайнеров.

В этом году центральную площадь галереи украсила двенадцатиметровая ель, на которой художники разместили более 10 000 украшений (из них 1 000 — рождественские хрустальные звезды Swarovski) и около 36 000 огней.

WWD

Все это сияющее великолепие зажглось под A Sky Full of Stars в исполнении хора и под хлопья искусственного снега. Harrods, Лондон

В лондонском Harrods за елочные дела взялся бренд Dolce & Gabbana. Во-первых, они устроили в магазине традиционный итальянский базар, завесили все шарами и гирляндами, окна оформили тяжелыми краснымигардинами как в сицилийском театре, а перед входом установили высокую ель. Всех посетителей магазина встречают марионетки Доменико Дольче и Стефано Габбана.

DR

В родной Италии дизайнеры украсили рождественскую ель в оперном театре Ла Скала. Claridge’s, Лондон

По соседству с Harrods в отеле Claridge’s рождественскую ель нарядил Карл Лагерфельд . В конце ноября в холле отеля перед парадной лестницей ель подвесили к потолку, верх ногами.

Getty Images

Основание елки — переплетенные между собой светящиеся корни с серебряной многогранной звездой. Макушка упирается в меховой ковер отеля. The Connaught Hotel, Лондон

За дизайн елки перед входом в Connaught Hotel отвечает Молодой британский художник Трейси Эмин

Getty Images

Никаких шаров и конфет. По ели разбросаны неоновые слова, соединяющиеся в строчки:

What I give to you is all I have

An open waiting

Deep in the layers of my heart

And in return I catch

your smile

Эту ель Трейси Эмин посвятила памяти своей матери, а также всех тех, кого всем нам не хватает за праздничным столом в Рождество. Ресторан The Shard London, Лондон

Британский художник Ли Брум отвечает за елку в ресторане The Shard London. Елка Брума — вытянутая пирамида из 245 светодиодных светильников тончайшего стекла.

Getty Images

Копию елки можно приобрести на сайте художника leebroom.com. Все средства от продаж будут отправлены в Британский Красный крест. The Upper House, Гонконг

Американские дийзанеры Yabu Pushelberg совместно с художниками по стеклу компании Lasvit придумали прозрачную насквозь ель из одного светящегося каркаса, напоминающую большой светильник.

DR

Ель установлена в лобби бутик-отеля The Upper House. The New York EDITION hotel, Нью-Йорк

В ньй-цорксом отеле The New York EDITION елку украсил художник Миша Канн. Неприлично худосочный каркас рождественского дерева загроможден белыми светильниками и фейковыми свечами из бумаги.

DR

Вместо традиционной серебряной звезды макушку украшает толстый помпон персикового цвета. The Plaza Hotel, Нью Йорк

Отель Нью-Йорка, приютивший на Рождество Кевина Маккалистера из культовой новогодней комедии «Один дома» из года в года радует своих гостей обыкновенной традиционной рождественской елью до потолка.

DR

К ее созданию не прикладывали руку известные дизайнеры и на нее не тратились десятки сотни долларов, однако именно эта ель для большинства американцев считается самым настоящим символом Рождества.