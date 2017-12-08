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Лучшие новогодние елки — 2017
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Лучшие новогодние елки — 2017 

Forbes.ru 8 декабря 2017
Фото: Forbes.ru
Гид по дизайнерским елкам в модных галереях, отелях и ресторанах.

Galeries Lafayette, Париж

В этом году Galeries Lafayette заявили тему Рождества как Блистательное Рождество. Рождественское убранство галереи напомимает парижскую ярмарку начала XX века. Здесь и сююреализм, и барокко, и колесо обозрения, и карусели, и игровые автоматы.
Под звуки шарманки разворачивается действие рождественской пьесы: голубь Пьер и его голубка Коко отправляются на поиски приключений.
Прямо под самым куполом установлена огромная искусственная елка. Сложно представить, но соорудили ее (как и все остальные декорации галереи) всего за одну ночь. На металлический каркас, подвешенный под куполом, команда французских дизайнеров, прикрепила разукрашенные воздушные шары в форме сладостей.
REUTERS / Gonzalo Fuentes
В воздухе парят конфеты и леденцы в виде посоха Святого Николая. Основание парящей елки скрыто яркими лентами.
До 15 января, Галереи Лафайет дарят подарок всем, кто совершит в магазине Galeries Lafayette Paris Haussmann покупки на сумму от €50 и предъявит предложение с кодом и чеки консьержу на 1-м этаже.

Vittorio Emanuele II, Милан

Украшением миланской галереи занялась австрийская компания по производству кристальных украшений Swarovski. Свое сотрудничество с Vittorio Emanuele II они ведут с 2013 года, привлекая к каждому открытию известных модельеров и дизайнеров.
В этом году центральную площадь галереи украсила двенадцатиметровая ель, на которой художники разместили более 10 000 украшений (из них 1 000 — рождественские хрустальные звезды Swarovski) и около 36 000 огней.
WWD
Все это сияющее великолепие зажглось под A Sky Full of Stars в исполнении хора и под хлопья искусственного снега.

Harrods, Лондон

В лондонском Harrods за елочные дела взялся бренд Dolce & Gabbana. Во-первых, они устроили в магазине традиционный итальянский базар, завесили все шарами и гирляндами, окна оформили тяжелыми краснымигардинами как в сицилийском театре, а перед входом установили высокую ель. Всех посетителей магазина встречают марионетки Доменико Дольче и Стефано Габбана.
DR
В родной Италии дизайнеры украсили рождественскую ель в оперном театре Ла Скала.

Claridge’s, Лондон

По соседству с Harrods в отеле Claridge’s рождественскую ель нарядил Карл Лагерфельд. В конце ноября в холле отеля перед парадной лестницей ель подвесили к потолку, верх ногами.
Getty Images
Основание елки — переплетенные между собой светящиеся корни с серебряной многогранной звездой. Макушка упирается в меховой ковер отеля.

The Connaught Hotel, Лондон

За дизайн елки перед входом в Connaught Hotel отвечает Молодой британский художник Трейси Эмин.
Getty Images
Никаких шаров и конфет. По ели разбросаны неоновые слова, соединяющиеся в строчки:
What I give to you is all I have
An open waiting
Deep in the layers of my heart
And in return I catch
your smile
Эту ель Трейси Эмин посвятила памяти своей матери, а также всех тех, кого всем нам не хватает за праздничным столом в Рождество.

Ресторан The Shard London, Лондон

Британский художник Ли Брум отвечает за елку в ресторане The Shard London. Елка Брума — вытянутая пирамида из 245 светодиодных светильников тончайшего стекла.
Getty Images
Копию елки можно приобрести на сайте художника leebroom.com. Все средства от продаж будут отправлены в Британский Красный крест.

The Upper House, Гонконг

Американские дийзанеры Yabu Pushelberg совместно с художниками по стеклу компании Lasvit придумали прозрачную насквозь ель из одного светящегося каркаса, напоминающую большой светильник.
DR
Ель установлена в лобби бутик-отеля The Upper House.

The New York EDITION hotel, Нью-Йорк

В ньй-цорксом отеле The New York EDITION елку украсил художник Миша Канн. Неприлично худосочный каркас рождественского дерева загроможден белыми светильниками и фейковыми свечами из бумаги.
DR
Вместо традиционной серебряной звезды макушку украшает толстый помпон персикового цвета.

The Plaza Hotel, Нью Йорк

Отель Нью-Йорка, приютивший на Рождество Кевина Маккалистера из культовой новогодней комедии «Один дома» из года в года радует своих гостей обыкновенной традиционной рождественской елью до потолка.
DR
К ее созданию не прикладывали руку известные дизайнеры и на нее не тратились десятки сотни долларов, однако именно эта ель для большинства американцев считается самым настоящим символом Рождества.
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