Семь главных событий выходных

День танго, турецкие кошки и фестиваль вьетнамской уличной еды — редакция портала Москва 24 собрала семь главных событий выходных. Аудиотур "Привидение: по ту сторону сцены"

Поклонники романтичной и трогательной истории о любви — мюзикла "Привидение" — смогут побывать в самой сокровенной части театра — на бекстейдже. До конца декабря в МДМ проходит мистический аудиотур "Привидение: по ту сторону сцены" по лабиринтам закулисья одного из самых больших театров Москвы.

В необыкновенное и волнующее путешествие в закрытый мир театра гостей сопроводит гостеприимный невидимый гид — Привидение мюзикла.

Чтобы проникнуть в таинственные кулуары — туда, куда не пускают "простых смертных", — экскурсанты наденут специальные "наушники медиумов", а незримый гид любезно поделится с гостями некоторыми своими сверхспособностями, например научит вызывать из небытия звуки оркестра.

Когда: 2−31 декабря

Где: МДМ Фильм "Город кошек"

Специальный показ фильма "Город кошек" пройдет 9 декабря в Центре документального кино.

Картину представит Елена Смирнова — журналист, блогер и хозяйка котика Лукума, которая специально приехала из Стамбула, чтобы рассказать о том, почему там живут счастливые кошки и счастливые люди.

Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе, а именно тысячам котов и кошек. "Город кошек" — история города, увиденная глазами семи очаровательных и очень независимых кошек, а также людей, которые заботятся о них.

Когда: 9 декабря, 17:00

Где: ЦДК "Чего хочет Джульетта"

На экраны вышел французский ромком про нерешительную барышню Эрика Ломена про девушку Джульетту, которая совершенно не умеет делать выбор. Без участия отца и друзей она не в состоянии решить, ни какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни куда пойти вечером. Правда, выбирать все же придется − между страстным французом и романтичным шотландцем.

Кадр из фильма "Чего хочет Джульетта"

Комедия с героиней, напоминающей Бриджит Джонс , будет особенно близка тем, кто в душе до сих пор чувствует себя ребенком.

Когда: с 7 декабря

Где: сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема-парк" Спектакль "Стойкий принцип"

Электротеатр "Станиславский" покажет спектакль "Стойкий принцип" в постановке художественного руководителя театра Бориса Юхананова . Режиссер взял классический текст испанского драматурга за основу своего спектакля и соединил его с пьесой Пушкина "Пир во время чумы".

В 1437 году наследник португальского престола дон Фернандо попадает в плен к султану Марокко. В качестве выкупа султан требует уступить ему христианский город Сеуту — оплот католицизма в Северной Африке. Принц Фернандо решает, что его жизнь не стоит подобной уступки. Он предпочитает остаться в заключении у мусульман на положении простого раба. Принц был признан католической церковью святым, а его подвиг прославлен. Эта история стала сюжетом философской драмы Педро Кальдерона "Стойкий принц" (El principe constante, 1629).

Когда: 9 декабря, 14:00. Части I и II

Где: Электротеатр "Станиславский" Фестиваль вьетнамской уличной еды

С 8 по 10 декабря лучшие повара из Вьетнама соберутся в одном месте и приготовят самые вкусные традиционные блюда.

Вьетнамская кухня — одна из самых популярных в мире. Натуральные продукты, свежие фрукты и зелень, разнообразные специи, проверенные рецепты и особая технология приготовления.

Когда: 8–10 декабря

Где: ТЦ "Ханой−Москва" Кинофестиваль "Гиляйфест"

Кинофестиваль "Гиляйфест", приуроченный к открытию Центра Гиляровского, пройдет на двух площадках.

В самом центре состоятся показы конкурсной программы "С Москвой накоротке": зрителям представят более 20 динамичных короткометражных картин режиссеров нового поколения, посвященных современной Москве и ее жителям.

В свою очередь в Музее Москвы будет представлена программа полнометражных игровых фильмов "Городские истории", где можно увидеть картины, показанные ранее на ведущих европейских фестивалях.

Среди них — "По ту сторону надежды" режиссера Аки Каурисмяки (Финляндия/Германия; "Серебряный медведь", Берлинале-2017, Гран-при Международного фестиваля в Люксембурге-2017, приз ФИПРЕССИ Международного фестиваля в Сан-Себастьяне-2017); "11 минут" режиссера Ежи Сколимовски (Польша/Ирландия; лауреат Венецианского кинофестиваля, лауреат Европейской киноакадемии-2016); "Бекстейдж. Мистерия-джаз" режиссера Антона Сухарева (Россия; участник международного фестиваля кино и театра "Амурская осень"-2017) и другие.

Когда: 8–12 декабря

Где: Центр Гиляровского и Музей Москвы Международный день танго

Чемпионы мира, аргентинские танцоры Хосе Фернандес и Мартина Вальдман представят хореографическую программу, посвященную международному Дню танго, в театральном зале ММДМ. Аккомпанировать артистам будет российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta.

Шоу-программа включает в себя разнообразные версии самого страстного танца в мире. Вместе с аргентинскими звездами на сцену также выйдут лучшие российские танцоры — призеры российских и международных чемпионатов по аргентинскому танго в странах Европы, Юго-Восточной Азии и Аргентине.

Когда: 10–11 декабря

Где: Дом музыки