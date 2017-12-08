Главные прорывы 2017 года: от Бузовой до Дудя 

Не все же нам провалы да расставания вспоминать! Подводя итоги года, отдаем дань тем, кто сильнее всех отличился. В хорошем смысле этого слова.
Потому что ее «Под звуки поцелуев» знают наизусть все, даже хейтеры.
- Саша Петров
Потому что самый востребованный актер страны. И планирует собрать «Крокус» со своими стихами!
- Крис Грикайте
Потому что в 16 лет подписала контракт с Prada на три года.
- Настя Ивлеева
Потому что доказала, что блогеры могут быть и крутыми телеведущими.
- Гнойный
Потому что Оксимирон — больше не лучший батл МС России. Раунд!
- Кайя Гербер
Потому что ее модельным успехам может позавидовать даже ее мама Синди Кроуфорд.
- Надя Карпова
Потому что из женского футбольного «Чертаново» перешла в «Валенсию» и влюбила в себя Adidas, Chanel, российский глянец и Дудя.
- Feduk
Потому после его «Розового вина» все забыли про «Околофутбола» и «Запрети мне носить „Аирмаксы“».
Потому что впервые за 15 лет подвинула Жизель Бюндхен (37) с первого места самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes.
- Руслан Багинский
Потому что в его головных уборах ходят все: от Лены Перминовой до Беллы Хадид.
- Face
Потому что 15 ноября собрал полный «Главclub», который сорвал голоса под «Бургер» и «Я роняю запад».
Потому что она — наша Хиллари Клинтон.
- Игорь Андреев
Потому что был директором моды SNC, а стал еще и главредом Numero, снял обложку с тысячей людей и дал шанс проявить себя всем молодым и перспективным журналистам.
- Vogue Italia
Потому что не побоялись поместить на обложку целующихся мужчин.
- Heron Preston
Потому что вся планета теперь знает слово «стиль» и любит оранжевый цвет.
Потому что взорвал YouTube своими интервью с политиками, музыкантами и Ксенией Собчак.