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Главные прорывы 2017 года: от Бузовой до Дудя
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Главные прорывы 2017 года: от Бузовой до Дудя 

Peopletalk 8 декабря 2017
Фото: Peopletalk
Не все же нам провалы да расставания вспоминать! Подводя итоги года, отдаем дань тем, кто сильнее всех отличился. В хорошем смысле этого слова.
Потому что ее «Под звуки поцелуев» знают наизусть все, даже хейтеры.
  • Саша Петров
Потому что самый востребованный актер страны. И планирует собрать «Крокус» со своими стихами!
  • Крис Грикайте
Потому что в 16 лет подписала контракт с Prada на три года.
  • Настя Ивлеева
Потому что доказала, что блогеры могут быть и крутыми телеведущими.
  • Гнойный
Потому что Оксимирон — больше не лучший батл МС России. Раунд!
  • Кайя Гербер
Потому что ее модельным успехам может позавидовать даже ее мама Синди Кроуфорд.
  • Надя Карпова
Потому что из женского футбольного «Чертаново» перешла в «Валенсию» и влюбила в себя Adidas, Chanel, российский глянец и Дудя.
  • Feduk
Потому после его «Розового вина» все забыли про «Околофутбола» и «Запрети мне носить „Аирмаксы“».
Потому что впервые за 15 лет подвинула Жизель Бюндхен (37) с первого места самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes.
  • Руслан Багинский
Потому что в его головных уборах ходят все: от Лены Перминовой до Беллы Хадид.
  • Face
Потому что 15 ноября собрал полный «Главclub», который сорвал голоса под «Бургер» и «Я роняю запад».
Потому что она — наша Хиллари Клинтон.
  • Игорь Андреев
Потому что был директором моды SNC, а стал еще и главредом Numero, снял обложку с тысячей людей и дал шанс проявить себя всем молодым и перспективным журналистам.
  • Vogue Italia
Потому что не побоялись поместить на обложку целующихся мужчин.
  • Heron Preston
Потому что вся планета теперь знает слово «стиль» и любит оранжевый цвет.
Потому что взорвал YouTube своими интервью с политиками, музыкантами и Ксенией Собчак.
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