Главные прорывы 2017 года: от Бузовой до Дудя

Ольга Бузова Не все же нам провалы да расставания вспоминать! Подводя итоги года, отдаем дань тем, кто сильнее всех отличился. В хорошем смысле этого слова.

Саша Петров Потому что ее «Под звуки поцелуев» знают наизусть все, даже хейтеры.

Крис Грикайте Потому что самый востребованный актер страны. И планирует собрать «Крокус» со своими стихами!

Настя Ивлеева Потому что в 16 лет подписала контракт с Prada на три года.

Гнойный Потому что доказала, что блогеры могут быть и крутыми телеведущими.

Кайя Гербер Потому что Оксимирон — больше не лучший батл МС России. Раунд!

Надя Карпова Потому что ее модельным успехам может позавидовать даже ее мама Синди Кроуфорд.

Feduk Потому что из женского футбольного «Чертаново» перешла в «Валенсию» и влюбила в себя Adidas, Chanel , российский глянец и Дудя.

Кендалл Дженнер Потому после его «Розового вина» все забыли про «Околофутбола» и «Запрети мне носить „Аирмаксы“».

Руслан Багинский Потому что впервые за 15 лет подвинула Жизель Бюндхен (37) с первого места самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes.

Face Потому что в его головных уборах ходят все: от Лены Перминовой до Беллы Хадид.

Ксения Собчак Потому что 15 ноября собрал полный «Главclub», который сорвал голоса под «Бургер» и «Я роняю запад».

Игорь Андреев Потому что она — наша Хиллари Клинтон.

Vogue Italia Потому что был директором моды SNC, а стал еще и главредом Numero, снял обложку с тысячей людей и дал шанс проявить себя всем молодым и перспективным журналистам.

Heron Preston Потому что не побоялись поместить на обложку целующихся мужчин.

Юрий Дудь Потому что вся планета теперь знает слово «стиль» и любит оранжевый цвет.

Потому что взорвал YouTube своими интервью с политиками, музыкантами и Ксенией Собчак.