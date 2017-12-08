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Интеллектуальная пятница: планы на вечер
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Интеллектуальная пятница: планы на вечер 

Mos.ru 8 декабря 2017
Фото: Mos.ru
Декабрьские выходные — самые важные в году. Они дают возможность как следует подготовиться к зимним праздникам: выбрать подарки, нарядить елку, посчитать, сколько еще гирлянд нужно купить для создания новогоднего настроения.
Завтра начнется эта приятная суета, а пока проведите вечер наедине с собой. Для плавного перехода в выходные mos.ru советует не спешить после работы домой, а пойти на выставку, спектакль или концерт.

Посмотреть на «Демона» другими глазами

Время: 19:00–20:30
Место: театр «Школа драматического искусства» (улица Сретенка, дом 19)
Спектакль Мастерской Дмитрия Крымова «Демон. Вид сверху» позволяет посмотреть на одно из самых известных поэтических произведений Михаила Лермонтова под другим углом — буквально. Роль задника играют огромные листы бумаги, которыми застилается сцена: на них актеры лежат, по ним ходят и рисуют на них необходимые по ходу действия детали. По мере заполнения листы комкаются, действие продолжается на свежих — так, «своими словами», актеры рассказывают историю роковой любви грузинской красавицы Тамары и «печального Демона, духа изгнанья».

Начать учиться рисовать

Время: 19:00–21:00
Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Если вы с приятной грустью вспоминаете школьные уроки рисования, мольберты, палитры и запах акварельных красок, возможно, пришло время вернуться к истокам и взять в руки кисти. В Музее Москвы сегодня открывается курс живописи «Художественная среда» для взрослых и школьников старше 14 лет.
Mos.ru
На первом занятии ведущий курса художник и графический дизайнер Евгений Тихонов расскажет о роли образов и ассоциаций, а ученики начнут пробовать свои силы на бумаге. Все подробности — здесь.

Успеть на выставку Александра Лабаса

Время: до 20:00
Место: Институт русского реалистического искусства (Дербеневская набережная, дом 7, строение 31)
В это воскресенье закончит работать выставка графики и живописи Александра Лабаса (1900–1983) «Октябрь». Если вы ее еще не видели, самое время сходить, не дожидаясь выходных, когда в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ), скорее всего, соберутся толпы. Цикл «Октябрь», посвященный событиям 1917 года, которые Лабас застал 17-летним, занимает важное место в наследии художника.
Входящие в цикл работы регулярно участвуют в российских и зарубежных выставках, посвященных 1920–1930-м годам. В экспозиции «Октября» в ИРРИ — 50 графических и живописных работ Лабаса из собраний крупных российских музеев, а также документальные материалы, в том числе личное дело художника из Государственного военного архива.

Сходить на выставку финского дизайна

Время: до 21:00
Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)
Выставка «33 революции — 100 лет финского дизайна» — блестящий (блестящий лакированными поверхностями экспонатов!) путеводитель по финскому модерну. От кресел Алвара Аалто и Ээро Аарнио до посуды Тапио Вирккалы — в экспозицию вошли почти все легендарные предметы строгого и одновременно романтичного финского быта 1930–1970-х годов.
Mos.ru
Есть и несколько более современных экспонатов, вроде ожерелья принцессы Леи, созданного для «Звездных войн» дизайнером Бьорном Векстрёмом.

Послушать французскую фортепианную музыку

Время: 19:00–21:00
Место: Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1)
Тем, у кого выдалась непростая неделя, советуем поискать умиротворения в классической музыке. В Доме-музее Марины Цветаевой выступит лауреат международных музыкальных конкурсов пианистка Елена Тарасова. Она исполнит произведения французских композиторов XIX–XX веков — Флорана Шмитта (1870–1958), Клода Дебюсси (1862–1918), Лили Буланже (1893–1918) и Мориса Равеля (1875–1937).
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