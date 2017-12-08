Интеллектуальная пятница: планы на вечер

Декабрьские выходные — самые важные в году. Они дают возможность как следует подготовиться к зимним праздникам: выбрать подарки, нарядить елку, посчитать, сколько еще гирлянд нужно купить для создания новогоднего настроения.

Посмотреть на «Демона» другими глазами Завтра начнется эта приятная суета, а пока проведите вечер наедине с собой. Для плавного перехода в выходные mos.ru советует не спешить после работы домой, а пойти на выставку, спектакль или концерт.

Время: 19:00–20:30

Место: театр «Школа драматического искусства» (улица Сретенка, дом 19)

Начать учиться рисовать Спектакль Мастерской Дмитрия Крымова «Демон. Вид сверху» позволяет посмотреть на одно из самых известных поэтических произведений Михаила Лермонтова под другим углом — буквально. Роль задника играют огромные листы бумаги, которыми застилается сцена: на них актеры лежат, по ним ходят и рисуют на них необходимые по ходу действия детали. По мере заполнения листы комкаются, действие продолжается на свежих — так, «своими словами», актеры рассказывают историю роковой любви грузинской красавицы Тамары и «печального Демона, духа изгнанья».

Время: 19:00–21:00

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Если вы с приятной грустью вспоминаете школьные уроки рисования, мольберты, палитры и запах акварельных красок, возможно, пришло время вернуться к истокам и взять в руки кисти. В Музее Москвы сегодня открывается курс живописи «Художественная среда» для взрослых и школьников старше 14 лет.

Mos.ru

Успеть на выставку Александра Лабаса На первом занятии ведущий курса художник и графический дизайнер Евгений Тихонов расскажет о роли образов и ассоциаций, а ученики начнут пробовать свои силы на бумаге. Все подробности — здесь.

Время: до 20:00

Место: Институт русского реалистического искусства (Дербеневская набережная, дом 7, строение 31)

В это воскресенье закончит работать выставка графики и живописи Александра Лабаса (1900–1983) «Октябрь». Если вы ее еще не видели, самое время сходить, не дожидаясь выходных, когда в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ), скорее всего, соберутся толпы. Цикл «Октябрь», посвященный событиям 1917 года, которые Лабас застал 17-летним, занимает важное место в наследии художника.

Входящие в цикл работы регулярно участвуют в российских и зарубежных выставках, посвященных 1920–1930-м годам. В экспозиции «Октября» в ИРРИ — 50 графических и живописных работ Лабаса из собраний крупных российских музеев, а также документальные материалы, в том числе личное дело художника из Государственного военного архива. Сходить на выставку финского дизайна

Время: до 21:00

Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

Выставка «33 революции — 100 лет финского дизайна» — блестящий (блестящий лакированными поверхностями экспонатов!) путеводитель по финскому модерну. От кресел Алвара Аалто и Ээро Аарнио до посуды Тапио Вирккалы — в экспозицию вошли почти все легендарные предметы строгого и одновременно романтичного финского быта 1930–1970-х годов.

Mos.ru

Есть и несколько более современных экспонатов, вроде ожерелья принцессы Леи, созданного для «Звездных войн» дизайнером Бьорном Векстрёмом. Послушать французскую фортепианную музыку

Время: 19:00–21:00