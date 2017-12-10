Невероятное на улицах города: фото 

Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом.
1/10 «Собачье веселье», Илан Бурла. Третье место в номинации «Одиночная фотография». Фото сделано на побережье недалеко от Тель-Авива. Автор гулял по пляжу и не смог удержаться и не запечатлеть эмоции пса. «Юмор — элемент, который я обожаю на своих фотографиях», — признался Бурла.
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lenta.ru
2/10 «Мужской взгляд», Моин Ахмед. Победитель в номинации «Одиночная фотография». Момент был пойман на железнодорожном вокзале Тонги в Газипуре, Бангладеш.Фотограф приехал на место ранним утром в поисках удачного снимка. Ему пришлось прослоняться полдня, чтобы дождаться сильнейшего ливня и поймать пронзительный взгляд одного из пассажиров.
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lenta.ru
3/10 «Сцена света», Тан Крайпук. Финалист. «Мы все должны пройти сквозь тень, чтобы отыскать свет», — рассказывает автор. Серия снимков, посвященная игре света, повествует о том, что за плохими моментами в жизни всегда следует радость.
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lenta.ru
4/10 «Пока все вокруг теряют их», Дэвид Баррет. Финалист. Автор считает, что в самые страшные ошибки художника можно записать именно обрезание головы. Он уверен, что каждый в этой работе увидит свое.
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lenta.ru
5/10 «Пассажиры метро в XVI веке», Мэтт Крабтри. Финалист. Однажды автор, сидя в утреннем метро, осознал, что вокруг него сидят люди, которые могли бы очутиться на картинах эпохи Возрождения. Именно этим позам посвящена серия его снимков.
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lenta.ru
6/10 «Не тень, но марионетка», Эрнест Фернандес Гарридо. Финалист. Фотограф решил продолжить мысль автора граффити, который изобразил на стене руку, манипулирующую чьим-то телом. Тень удалось поймать дождливой ночью.
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lenta.ru
7/10 «Орган», Ютарат Пинёдуначет. Специальный приз жюри. Серия фотографий, посвященная различным аспектам человеческого тела в мельчайших подробностях.
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lenta.ru
8/10 «Маленькие луковки», Артыт Лердракмонгкол. Второе место в номинации «Одиночная фотография». Кадр пойман во время путешествия по Японии. Остров Авадзи славится самым сладким луком в мире.
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lenta.ru
9/10 «Революция зонтиков», Пабло Вебер. Финалист. Дождливый день в Гонконге помешал удачной вылазке фотографа: он забрался на крышу одного из зданий и понял, что туман окутал весь город и никакой эффектной фотографии не выйдет. Уже возвращаясь назад, он окинул взглядом улицу и обнаружил гипнотизирующую картину, которая и оказалась на победном кадре.
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lenta.ru
10/10 «Отравленное сердце», Александр Гранд. Финалист. Фотограф надеется: все то, что люди обычно не замечают на улицах, становится видимым благодаря его снимкам.
Жюри Международного конкурса уличной фотографии Street Photography Awards, организованного при содействии журнала LensCulture, подвело итоги.
Триумфаторы получили денежные призы в размере от одной до пяти тысяч долларов, а также возможность продемонстрировать свои работы на выставках по всему миру. Лучшие фотографии победителей — в фотогалерее.