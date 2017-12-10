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Невероятное на улицах города: фото
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Невероятное на улицах города: фото 

Lenta.ru 10 декабря 2017
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом.
1/10  «Собачье веселье», Илан Бурла. Третье место в номинации «Одиночная фотография». Фото сделано на побережье недалеко от Тель-Авива. Автор гулял по пляжу и не смог удержаться и не запечатлеть эмоции пса. «Юмор — элемент, который я обожаю на своих фотографиях», — признался Бурла.
Фото:
2/10  «Мужской взгляд», Моин Ахмед. Победитель в номинации «Одиночная фотография». Момент был пойман на железнодорожном вокзале Тонги в Газипуре, Бангладеш.Фотограф приехал на место ранним утром в поисках удачного снимка. Ему пришлось прослоняться полдня, чтобы дождаться сильнейшего ливня и поймать пронзительный взгляд одного из пассажиров.
Фото:
3/10  «Сцена света», Тан Крайпук. Финалист. «Мы все должны пройти сквозь тень, чтобы отыскать свет», — рассказывает автор. Серия снимков, посвященная игре света, повествует о том, что за плохими моментами в жизни всегда следует радость.
Фото:
4/10  «Пока все вокруг теряют их», Дэвид Баррет. Финалист. Автор считает, что в самые страшные ошибки художника можно записать именно обрезание головы. Он уверен, что каждый в этой работе увидит свое.
Фото:
5/10  «Пассажиры метро в XVI веке», Мэтт Крабтри. Финалист. Однажды автор, сидя в утреннем метро, осознал, что вокруг него сидят люди, которые могли бы очутиться на картинах эпохи Возрождения. Именно этим позам посвящена серия его снимков.
Фото:
6/10  «Не тень, но марионетка», Эрнест Фернандес Гарридо. Финалист. Фотограф решил продолжить мысль автора граффити, который изобразил на стене руку, манипулирующую чьим-то телом. Тень удалось поймать дождливой ночью.
Фото:
7/10  «Орган», Ютарат Пинёдуначет. Специальный приз жюри. Серия фотографий, посвященная различным аспектам человеческого тела в мельчайших подробностях.
Фото:
8/10  «Маленькие луковки», Артыт Лердракмонгкол. Второе место в номинации «Одиночная фотография». Кадр пойман во время путешествия по Японии. Остров Авадзи славится самым сладким луком в мире.
Фото:
9/10  «Революция зонтиков», Пабло Вебер. Финалист. Дождливый день в Гонконге помешал удачной вылазке фотографа: он забрался на крышу одного из зданий и понял, что туман окутал весь город и никакой эффектной фотографии не выйдет. Уже возвращаясь назад, он окинул взглядом улицу и обнаружил гипнотизирующую картину, которая и оказалась на победном кадре.
Фото:
10/10  «Отравленное сердце», Александр Гранд. Финалист. Фотограф надеется: все то, что люди обычно не замечают на улицах, становится видимым благодаря его снимкам.
Фото:
Жюри Международного конкурса уличной фотографии Street Photography Awards, организованного при содействии журнала LensCulture, подвело итоги.
Триумфаторы получили денежные призы в размере от одной до пяти тысяч долларов, а также возможность продемонстрировать свои работы на выставках по всему миру. Лучшие фотографии победителей — в фотогалерее.
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