Невероятное на улицах города: фото 

1/10 «Собачье веселье», Илан Бурла. Третье место в номинации «Одиночная фотография». Фото сделано на побережье недалеко от Тель-Авива. Автор гулял по пляжу и не смог удержаться и не запечатлеть эмоции пса. «Юмор — элемент, который я обожаю на своих фотографиях», — признался Бурла. Фото: lenta.ru

2/10 «Мужской взгляд», Моин Ахмед. Победитель в номинации «Одиночная фотография». Момент был пойман на железнодорожном вокзале Тонги в Газипуре, Бангладеш.Фотограф приехал на место ранним утром в поисках удачного снимка. Ему пришлось прослоняться полдня, чтобы дождаться сильнейшего ливня и поймать пронзительный взгляд одного из пассажиров. Фото: lenta.ru

3/10 «Сцена света», Тан Крайпук. Финалист. «Мы все должны пройти сквозь тень, чтобы отыскать свет», — рассказывает автор. Серия снимков, посвященная игре света, повествует о том, что за плохими моментами в жизни всегда следует радость. Фото: lenta.ru

4/10 «Пока все вокруг теряют их», Дэвид Баррет. Финалист. Автор считает, что в самые страшные ошибки художника можно записать именно обрезание головы. Он уверен, что каждый в этой работе увидит свое. Фото: lenta.ru

5/10 «Пассажиры метро в XVI веке», Мэтт Крабтри. Финалист. Однажды автор, сидя в утреннем метро, осознал, что вокруг него сидят люди, которые могли бы очутиться на картинах эпохи Возрождения. Именно этим позам посвящена серия его снимков. Фото: lenta.ru

6/10 «Не тень, но марионетка», Эрнест Фернандес Гарридо. Финалист. Фотограф решил продолжить мысль автора граффити, который изобразил на стене руку, манипулирующую чьим-то телом. Тень удалось поймать дождливой ночью. Фото: lenta.ru

7/10 «Орган», Ютарат Пинёдуначет. Специальный приз жюри. Серия фотографий, посвященная различным аспектам человеческого тела в мельчайших подробностях. Фото: lenta.ru

8/10 «Маленькие луковки», Артыт Лердракмонгкол. Второе место в номинации «Одиночная фотография». Кадр пойман во время путешествия по Японии. Остров Авадзи славится самым сладким луком в мире. Фото: lenta.ru

9/10 «Революция зонтиков», Пабло Вебер. Финалист. Дождливый день в Гонконге помешал удачной вылазке фотографа: он забрался на крышу одного из зданий и понял, что туман окутал весь город и никакой эффектной фотографии не выйдет. Уже возвращаясь назад, он окинул взглядом улицу и обнаружил гипнотизирующую картину, которая и оказалась на победном кадре. Фото: lenta.ru