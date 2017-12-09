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Куда пойти в Москве 10 декабря
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Куда пойти в Москве 10 декабря 

Вечерняя Москва 9 декабря 2017
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» собрала интересные культурные мероприятия для горожан любого возраста.
В парке «Сокольники» 9-10 декабря празднуют начало зимы. С 14:00 до 16:00 в маркете «Встречай зиму» будут продавать безалкогольный глинтвейн, закуски, зимние сувениры. Юных гостей ждут на мастер-классе «Новогодний подарок для мамы» под руководством педагога Ольги Тарасовой. Ребята будут мастерить елочки из ниток и яркие шапочки. Занятие начнется возле маркета в 14:00.
Ретроспектива фильмов Джона Форда пройдет в кинотеатре «Сатурн» 9-10 декабря. Зрителей от 16 лет ждут с 18:30 до 20:30.
10 декабря на бесплатном показе представят семейную картину «Крошка Вилли Винки» 1937 года. Действие картины разворачивается в колониальной Индии, где проживают воинственные кочевники. Маленькая Присцилла Уильямс приезжает в гарнизон к дедушке-полковнику, где получает прозвище Вилли Винке в честь героя шотландской колыбельной.
Фильмы кинофестиваля «Сталкер» представят 10 декабря в Музее истории ГУЛАГа с 18:00 до 22:00 для зрителей от 12 лет. XXIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» продлится до 15 декабря.
65 фильмов о людях и их судьбах будут показаны в конкурсной программе. Музей истории ГУЛАГа — одна из площадок мероприятия. Четыре картины увидят зрители в день открытия.
Первый фильм о жизни народного депутата Ибрагима Костоева и Республике Ингушетия называется «Судьба». Картина «Сын человеческий» режиссера Сергея Позднякова расскажет о детдомовце Павле. Режиссер Николай Морозов представит зрителям картину «Успех Азата Гайнутдинова» о герое в местах лишения свободы и его тяге к книгам. Фильм «Дорога жизни Валерия Панюшкина» был снят режиссером Олесей Фокиной.
Для входа на показы нужна предварительная регистрация.
С 19:00 до 20:30 10 декабря будет проходить встреча с режиссером анимационного кино Елизаветой Скворцовой в Еврейском музее и центре толерантности. Для участия необходима предварительная регистрация.
Елизавета Скворцова известна мультипликационными сериями «Буквальные истории» и «Колыбельные мира». Гости смогут обсудить картины, рассказывающие о детстве, дружбе и любви.
10 декабря с 17:30 до 19:00 ждут гостей от 16 лет в конференц-зал библиотеки имени Некрасова на улице Бауманская. Посетителей ждет презентация книги «Образ жизни» Александра Бараша — поэта, прозаика и автора песен одной из столичных рок-групп. Во встрече принимают участие поэт Татьяна Щербина, культуролог Илья Кукулин, книжный обозреватель Ольга Балла и филолог Данила Давыдов. Необходимо предварительно зарегистрироваться.
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