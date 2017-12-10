В Москве прошла «Архиёлка»

8 декабря в московском банкетном комплексе Ш. Ё. Л. К. на Саввинской набережной, 12, стр. 10 Г, состоялся новогодний праздник «Архиёлка» издательского дома Burda Media.

Информационные партнёры вечера — старейшие интерьерные журналы — SALON-interior и «Идеи Вашего Дома», а также издания «Мой прекрасный сад» и «Лиза. Мой уютный дом». За месяц до праздника в интернете был объявлен конкурс на реализованный проект дизайнерской ёлки. На ресурсе designrace.ru постоянно появлялись фотографии и описания новых «участниц» конкурса. Финалисты — дизайнерские ёлки из самых различных материалов и на самые фантазийные темы — в итоге были выставлены в зале «Лофт» банкетного комплекса Ш. Ё. Л. К. для голосования.

С этого и начинался новогодний праздник 8 деабря. Гости, российские архитекторы, декораторы и интерьерные дизайнеры, партнёры мероприятия, спонсоры голосовали за понравившуюся ёлку. «Выборы лучшей ёлки» проходили так: каждый получал на входе еловую шишку и клал ее в корзину рядом с самой креативной ёлкой. Подсчёт голосов-«шишек» произошёл в ходе вечера, победительницей стала ёлка под названием «Грани танца», автор — Наталья Привалова.

Программа вечера была обширна и разнообразна. Главные редакторы журналов SALON-interior и «Идеи Вашего Дома» наградили лучших, по мнению редакций, архитекторов года. Ими стали Александр Кудимов, Дарья Бутахина (номинация «Смелое решение»), Мария Дадиани («Лучшее решение маленького пространства»), Ксения Садкова («Лучшая работа с цветом»), Анастасия Шалатонова («Лучший дизайн-проект») и Борис Дмитриев («Лучший загородный дом»). Это архитекторы, которые награждены редакцией «Идей Вашего Дома».

Все победители получили дипломы от редакций журналов, сертификаты на 25 тысяч рублей от cалона света Flamingo и дизайнерские вешала от компании Armadini collections — итальянского производителя вешалок для одежды, выполненных их ценных пород дерева и с уникальными отделками, в том числе персонализированными.

Всякий раз, когда объявляли очередного победителя, на сцену зала «Модерн» поднимались представители тех интерьерных компаний, которые стали и спонсорами и участниками новогоднего действа. (В зале «Лофт», где проходила выставка «архиёлок», были организованы праздничные новогодние экспозиции каждой из компаний-участниц.) Со сцены звучали поздравления и добрые напутствия, вручались призы и сертификаты от компаний Casa ricca, Finex, Philipp Selva, Lucido, Milano Home Consept, Decorum, MHLiving, Rehau, Dantone Home, Eichholz, Visionnaire, Lalique, салона света Flamingo, а также от автомобильной компании Subaru. Ведущими вечера были Макс Орлов и Лика Длугач.

salon

Концертная программа была насыщенной. Выступление арт-группы Soprano (Хор Турецкого), акробатическое шоу цирковых артистов Данила Калуцких и Валентина Четвёркина, DJ project S-brother-S. Хэдлайнером мероприятия выступила «Группа-312».

Дискотека и караоке, лотерея-розыгрыш подарков и селфи-сессии (в том числе костюмированные — на корнере Visionnaire) на стендах интерьерных компаний — гостям было чем развлечься в продолжение праздника, который продлился далеко за полночь.

Без малого тысяча гостей, большинство из которых знают друг друга по интерьерной отрасли не один год (а кто и не один десяток лет!) — прекрасная компания для одной из первых в Москве предновогодних декабрьских вечеринок.

Особой благодарности заслуживает виноторговая компания «Ладога» (продукция которой представлена в большинстве престижных заведенях столицы, а также во всех ведущих федеральных торговых сетях) за оказанную поддержку мероприятия и за организацию «Царского бара».