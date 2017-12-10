Выходные в Москве: дайджест мероприятий

Лекция «Как перечитать русскую классику»

Перечитывать книги из школьной программы — особое удовольствие для книголюбов. Однако не все найдут в себе силы, чтобы взяться за такой труд и вновь разобраться в том, «что хотел сказать автор», и почему эти произведения до сих пор волнуют мир. Филолог Егор Сартаков проводит в это воскресенье лекцию, посвящённую анализу трёх шедевров русской классики: «Капитанской дочки» Пушкина, «Ревизора» Гоголя и «Преступления и наказания» Достоевского.

Где и когда: Библиотека им. Тургенева, конференц-зал (м. Чистые пруды). Начало в 12:00. Регистрация здесь.

Творческий вечер «Прогулки по воде» памяти автора тексов группы «Наутилус Помпилуис» Ильи Кормильцева пройдёт в это воскресенье в Мумий Тролль Music Bar-е. Друзья-музыканты соберутся, чтобы исполнить свои версии песен на стихи поэта. В программу войдут, в том числе, и малоизвестные произведения. Концерт приурочен не только к 10-летней годовщине гибели Кормильцева, но и к выходу книги Александра Кушнира «Кормильцев. Космос как воспоминание».

Где и когда: Тверская, 7. Начало в 20:00.

Концерт группы «Ундервуд»

С группой, которая ворвалась в отечественный эфир с хитом «Гагарин, я вас любила», публика знакома уже 15 лет. И в этот вечер музыканты отметят день рождения группы исполнением дебютного альбома «Всё пройдёт, милая» в клубе RED. Поклонники коллектива соберутся, чтобы ещё раз вспомнить, почему не следует пренебрегать правилом «следи за её левой рукой», и получить порцию позитива от именинников.

Где и когда: Болотная набережная 9, стр. 1. Начало в 20:00.