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На здании Манежа покажут цикл световых шоу
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На здании Манежа с 11 декабря по 10 января покажут цикл световых шоу 

РИА Новости 11 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Москвичи и гости столицы смогут посмотреть цикл световых шоу, посвященных Году экологии, Новому Году и Рождеству, который покажут на здании Манежа с 11 декабря по 10 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"На Манежной площади пройдет цикл ярких световых шоу, посвященных Году экологии, а также предстоящим праздникам — Новому году и Рождеству. Зрелищные представления планируют проводить ежедневно с 11 декабря по 10 января. Каждый показ будет длиться два часа — с 20:00 до 22:00", — говорится в сообщении.
Световые проекции под музыкальное сопровождение превратят здание Манежа в Млечный Путь с планетой Земля, в резиденцию Деда Мороза с волшебными персонажами, в рождественский театр под крыльями ангелов, отмечается в сообщении. Музыка будет ускоряться или замедляться в такт меняющимся картинам.
"Яркое мультимедийное шоу состоит из трех частей. Первую часть авторы уникального спектакля посвятили планете Земля. Вторую и третью — приближающимся зимним праздникам: Новому году и Рождеству. Увидеть световое шоу горожане смогут из любой точки Манежной площади", — рассказал порталу руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
Согласно сообщению, центральным персонажем светового шоу первой части станет мифическое существо — Голем, олицетворяющий все, созданное человеком, а не природой. Еще один сюжет новогоднего шоу посвящен фабрике Деда Мороза на Северном полюсе, главная задача которой — исполнить желание каждого ребенка на Земле. Завершит световое представление рождественская история и связанные с ней традиции.
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