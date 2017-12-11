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«Ламбада-маркет» на Трехгорной мануфактуре
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«Ламбада-маркет» на Трехгорной мануфактуре 

Ezhikezhik.ru 11 декабря 2017
Фото: Ezhikezhik.ru
Предновогодняя ярмарка молодых дизайнеров откроется на Трехгорной мануфактуре 22 декабря. Все выходные на «Ламбада-маркете» будут продавать подарки, игрушки, книги, сумки, свитера, косметику и открытки — словом, все что можно и нужно положить под елочку близким людям.
А еще здесь можно пообщаться с дизайнерами и мастерами, чьи работы продаются на выставке, поесть пирогов и другой домашней еды, послушать музыку и отлично провести субботу или воскресенье.
Хотите присмотреться к подаркам пораньше, приходите 16 декабря на Даниловский рынок, где «Ламдаба-маркет» откроет pop-up до 30 декабря.
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