«Ламбада-маркет» на Трехгорной мануфактуре

Предновогодняя ярмарка молодых дизайнеров откроется на Трехгорной мануфактуре 22 декабря. Все выходные на «Ламбада-маркете» будут продавать подарки, игрушки, книги, сумки, свитера, косметику и открытки — словом, все что можно и нужно положить под елочку близким людям.

А еще здесь можно пообщаться с дизайнерами и мастерами, чьи работы продаются на выставке, поесть пирогов и другой домашней еды, послушать музыку и отлично провести субботу или воскресенье.

Хотите присмотреться к подаркам пораньше, приходите 16 декабря на Даниловский рынок, где «Ламдаба-маркет» откроет pop-up до 30 декабря.