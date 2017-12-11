Спектакли и концерты 31 декабря в Москве 

Если в ваши планы на 31 декабря не входит лишь нарезка салата «Оливье», то мы советуем в этот день посетить один из прекрасных концертов или спектаклей, которые гарантированно создадут праздничное настроение в канун Нового года.
В Консерватории имени Чайковского выступит Йонас Кауфман в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России под художественным руководством Владимира Спивакова. В канун Нового года известный тенор исполнит самые популярные итальянские мелодии. Кстати, The Guardian считает Йонаса Кауфмана «важнейшим немецким оперным певцом со времен Фрица Вундерлиха».
А в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет Новогодний гала-концерт «Волшебный Штраус». Загадочный мир музыки вам подарят исполнители оркестра «Русская филармония» и солисты Большого театра. На концерте прозвучат невероятной красоты вальсы, польки и кадрили известной династии венских композиторов Штраусов. Мощнейшая энергетика, которую критики отмечают на этих концертов не оставят никого равнодушными. Вход в вечерних нарядах!
Также в Кремлевском Дворце вас ждет Новогоднее аргентинское танго. Приходите на этот концерт обязательно со своей половинкой и окунитесь в мир чувственности и страсти. В Аргентине говорят: «В жизни человека не так много настоящих романов, у кого-то даже одного не случается. Поэтому надо прожить его как самую пронзительную любовную историю в своей жизни за те три минуты, что длится танго».
В театре Эстрады в предновогодний вечер вас ждут неподражаемые Нина Гришаева и Сергей Белоголовцев с комедией «На высоких каблуках» по пьесе Александра Марданя «Лист ожидания». Это забавная и одновременно грустная история о двоих влюбленных, которые встречаются тайно в разных уголках мира. Со сцены также прозвучит музыка в исполнении коллектива Ивана Замотаева.
«Поймай меня… Сможешь?» — так называется еще одна комедия, в которой играют Татьяна Васильева, Федор Добронравов, Николай Добрынин и другие известные актеры. В основе сюжета жена, которая возвращается домой и… застает своего любимого супруга с молодой девушкой. Но все закончится хорошо!
А вот Элизабет, главная героиня другой смешной комедии считает, что «Чужих мужей не бывает!». Она живет в центре Дублина и имеет аж двоих любовников! Но однажды приезжает ее подруга, которая вносит переполох в размеренную жизнь Элизабет и переворачивает все с ног на голову. В комедии играют Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков и другие великолепные актеры.