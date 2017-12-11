Спектакли и концерты 31 декабря в Москве

Если в ваши планы на 31 декабря не входит лишь нарезка салата «Оливье», то мы советуем в этот день посетить один из прекрасных концертов или спектаклей, которые гарантированно создадут праздничное настроение в канун Нового года.

В Консерватории имени Чайковского выступит Йонас Кауфман в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России под художественным руководством Владимира Спивакова . В канун Нового года известный тенор исполнит самые популярные итальянские мелодии. Кстати, The Guardian считает Йонаса Кауфмана «важнейшим немецким оперным певцом со времен Фрица Вундерлиха».

А в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет Новогодний гала-концерт «Волшебный Штраус». Загадочный мир музыки вам подарят исполнители оркестра «Русская филармония» и солисты Большого театра. На концерте прозвучат невероятной красоты вальсы, польки и кадрили известной династии венских композиторов Штраусов. Мощнейшая энергетика, которую критики отмечают на этих концертов не оставят никого равнодушными. Вход в вечерних нарядах!

Также в Кремлевском Дворце вас ждет Новогоднее аргентинское танго. Приходите на этот концерт обязательно со своей половинкой и окунитесь в мир чувственности и страсти. В Аргентине говорят: «В жизни человека не так много настоящих романов, у кого-то даже одного не случается. Поэтому надо прожить его как самую пронзительную любовную историю в своей жизни за те три минуты, что длится танго».

В театре Эстрады в предновогодний вечер вас ждут неподражаемые Нина Гришаева и Сергей Белоголовцев с комедией «На высоких каблуках» по пьесе Александра Марданя «Лист ожидания». Это забавная и одновременно грустная история о двоих влюбленных, которые встречаются тайно в разных уголках мира. Со сцены также прозвучит музыка в исполнении коллектива Ивана Замотаева

Федор Добронравов, «Поймай меня… Сможешь?» — так называется еще одна комедия, в которой играют Татьяна Васильева Николай Добрынин и другие известные актеры. В основе сюжета жена, которая возвращается домой и… застает своего любимого супруга с молодой девушкой. Но все закончится хорошо!