Как отдохнуть на этой неделе 

В ближайшие дни синоптики обещают потепление, а это значит, что самое время сходить на «Гиляйфест», послушать знаменитого итальянского тенора в «Аптекарском огороде» и смастерить новогодние сувениры своими руками. Mos.ru рассказывает о самых интересных мероприятиях новой недели.
«Гиляйфест»: волшебные духи и свидания вслепую
Дата: 11 и 12 декабря
Время: 15:00–21:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2); Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)
«Гиляйфест» — это одно из событий, приуроченных к открытию Центра Гиляровского. Москвичам покажут фильмы, которые так или иначе связаны с жизнью в городе.
В Музее Москвы зрители увидят трагикомедию грузинского режиссера Левана Когуашвили «Слепые свидания». Главный герой — 40-летний учитель Сандро, который до сих пор живет с родителями. На сайте знакомств он встречает Манану и влюбляется, однако у нее есть муж, которого она ждет из тюрьмы.
В Центре Гиляровского пройдет мастер-класс «Как снимать Москву» оператора Анатолия Мукасея. Он работал над такими картинами, как «Берегись автомобиля», «Гардемарины, вперед!» и другие. Оператор расскажет, как снимал ленту «Телеграмма» Ролана Быкова. Этот фильм, кстати, покажут сразу после занятия. В рамках конкурсной программы «С Москвой накоротке» гости увидят «Телескоп», картину о сложности выбора «Су-е-фа!», кино о странном пассажире такси «Неслучайность-ти», фильм о волшебном парфюме «Побочный эффект» и другие.
С информацией о билетах, полной программой фестиваля и расписанием показов можно ознакомиться на сайте Музея Москвы.
Кинолекторий «Зимний вечер в Гаграх»: съемки фильма и чечеточник-прообраз
Дата: 13 декабря
Время: 15:00–17:00 Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а)
Лекция и показ фильма ждут гостей в Доме Гоголя. «Зимний вечер в Гаграх», по словам режиссера Карена Шахназарова, — это продолжение его предыдущей картины «Мы из джаза». Репетитором по степу во время работы над ней был чечеточник Алексей Быстров, который умер во время съемок. Именно он и стал прообразом главного героя «Зимнего вечера в Гаграх».
Лекцию прочтет научный сотрудник музея Александр Шамарин. Помимо всего прочего, он расскажет о съемках картины — они проходили в Москве (на улицах и в павильонах «Мосфильма», в цирке на Цветном бульваре), Гаграх и Одессе.
Концерт итальянского тенора: неаполитанские песни и оперы Верди и Бизе
Дата: 15 декабря
Время: 20:00–23:00 Место: ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (проспект Мира, дом 26, строение 1)
В «Аптекарском огороде» выступит знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти. Он исполнит неаполитанские песни, арии из популярных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других композиторов. На сцену выйдет и Филипп Чельцов — пианист-виртуоз, композитор, тапер и руководитель единственного в России центра импровизационной музыки.
Ведущий концертов — директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм. В антракте гостей будут угощать шампанским. Билеты можно купить онлайн и в кассе «Аптекарского огорода».
«История одной елки»: новогодние танцы и праздничные сувениры
Дата: 16 декабря
Время: 11:00–15:30 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Детей приглашают на новогоднюю интерактивную программу «История одной елки». Как и когда это дерево стало символом Нового года? Какие песни и танцы исполняют на Новый год? Об этом и многом другом расскажут в Музее Москвы.
На выставке «История Москвы для детей и взрослых», которая пройдет там же, участникам предстоит увлекательное приключение: среди музейных предметов каждый найдет новогоднее предсказание лично для себя. А во время занятия «Мастерская новогодних чудес» они создадут новогодние украшения образца прошлого века.
Записаться на групповые или индивидуальные сеансы можно по телефону: 8 (968) 409-82-77. Стоимость билета — 1600 рублей.
Лекция о скульптуре XX–XXI веков: распад формы и новая выразительность
Дата: 16 декабря
Время: 13:00–14:30 Место: музей-заповедник «Царицыно» (Оперный дом, улица Дольская, дом 1)
Лекцию «Скульптура XX–XXI веков: распад формы и новая выразительность» посвятят наиболее ярким скульпторам XX столетия. Ее прочтет Василий Расторгуев, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, хранитель фонда скульптуры.
Лекция входит в цикл образовательных встреч «История скульптуры: кто, когда и из чего». Вход по билету в музей (Оперный дом).
Концерт Ади Нейгауза: Бах, Шопен и Рахманинов
Дата: 16 декабря
Время: 19:00–21:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)
Молодой пианист Ади Нейгауз сыграет произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Франца Шуберта, Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Концерт будет посвящен памяти отца музыканта — известный пианист Генрих Нейгауз ушел из жизни в этом году, ему было 57 лет.
Подробную информацию о концерте можно уточнить по телефону: 8 (499) 241-19-01 или на сайте.
Праздник Winter Games: спортивные трюки и мини-футбол
Дата: 16 и 17 декабря
Время: 12:00–20:00 Место: олимпийский комплекс «Лужники» (улица Лужники, дом 24)
В «Лужниках» откроется зимний парк. Для гостей праздника Winter Games приготовили насыщенную музыкальную программу. Спортсмены и экстремалы выполнят сложнейшие трюки. Все желающие смогут принять участие в турнире по мини-футболу.
«Новогодние игрушки своими руками»: олень и техника папье-маше
Дата: 16 и 17 декабря
Время: 16:30–20:00 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9)
На мастер-классе ребята познакомятся с техникой папье-маше и смастерят игрушку — оленя, символ Рождества. Все необходимые материалы участникам дадут прямо на занятии. Поделки можно будет забрать домой.
Мероприятие платное. Количество мест ограниченно. Необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: 8 (906) 866-06-51.
Выставка «Эка-елка»: новогодние символы из полуфабрикатов и ненужных вещей
Дата: до 8 января
Время: 11:00–20:00 Место: галерея-мастерская «Выхино» (Ташкентская улица, дом 9)
На выставке можно будет увидеть елку как экологический арт-объект, композицию-коллаж «Эка-елка» и оригинальные елочные игрушки.
Гости увидят, как можно сделать креативные елки из разных подручных материалов — отходов, полуфабрикатов, старых вещей. Здесь продемонстрируют и другие интересные решения художников.
Проект «С Новым гоРОдом!»: акварель и акрил на стене
Дата: до 20 января
Время: 11:00–18:00 Место: галерея «Измайлово» (Измайловский проезд, дом 4)
Галерея «Измайлово» представляет проект молодого московского художника Дмитрия Щербакова. Он познакомит зрителей с новогодним городом, который он изобразил в разных техниках (акварель на бумаге, акрил прямо на стене). Юные гости станут соавторами мастера.
«Это вечер декабря, когда огни фонарей и свет витрин, автомобильных фар, перебивая друг друга, прыгают в счастливом танце на фоне темного неба. Мы идем по праздничному городу, и все вокруг настолько яркое, что образы смешиваются, и город вокруг превращается в цветные пятна, едва различимые силуэты простой перспективы», — так сам Дмитрий описывает свой проект.