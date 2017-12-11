Как отдохнуть на этой неделе

В ближайшие дни синоптики обещают потепление, а это значит, что самое время сходить на «Гиляйфест», послушать знаменитого итальянского тенора в «Аптекарском огороде» и смастерить новогодние сувениры своими руками. Mos.ru рассказывает о самых интересных мероприятиях новой недели.

«Гиляйфест»: волшебные духи и свидания вслепую

Дата: 11 и 12 декабря

Время: 15:00–21:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2); Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)

«Гиляйфест» — это одно из событий, приуроченных к открытию Центра Гиляровского. Москвичам покажут фильмы, которые так или иначе связаны с жизнью в городе.

В Музее Москвы зрители увидят трагикомедию грузинского режиссера Левана Когуашвили «Слепые свидания». Главный герой — 40-летний учитель Сандро, который до сих пор живет с родителями. На сайте знакомств он встречает Манану и влюбляется, однако у нее есть муж, которого она ждет из тюрьмы.

В Центре Гиляровского пройдет мастер-класс «Как снимать Москву» оператора Анатолия Мукасея. Он работал над такими картинами, как «Берегись автомобиля», «Гардемарины, вперед!» и другие. Оператор расскажет, как снимал ленту «Телеграмма» Ролана Быкова . Этот фильм, кстати, покажут сразу после занятия. В рамках конкурсной программы «С Москвой накоротке» гости увидят «Телескоп», картину о сложности выбора «Су-е-фа!», кино о странном пассажире такси «Неслучайность-ти», фильм о волшебном парфюме «Побочный эффект» и другие.

С информацией о билетах, полной программой фестиваля и расписанием показов можно ознакомиться на сайте Музея Москвы. Кинолекторий «Зимний вечер в Гаграх»: съемки фильма и чечеточник-прообраз

Дата: 13 декабря

Время: 15:00–17:00 Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а)

Лекция и показ фильма ждут гостей в Доме Гоголя. «Зимний вечер в Гаграх», по словам режиссера Карена Шахназарова, — это продолжение его предыдущей картины «Мы из джаза». Репетитором по степу во время работы над ней был чечеточник Алексей Быстров , который умер во время съемок. Именно он и стал прообразом главного героя «Зимнего вечера в Гаграх».

Концерт итальянского тенора: неаполитанские песни и оперы Верди и Бизе Лекцию прочтет научный сотрудник музея Александр Шамарин. Помимо всего прочего, он расскажет о съемках картины — они проходили в Москве (на улицах и в павильонах «Мосфильма», в цирке на Цветном бульваре), Гаграх и Одессе.

Дата: 15 декабря

Время: 20:00–23:00 Место: ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (проспект Мира, дом 26, строение 1)

В «Аптекарском огороде» выступит знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти. Он исполнит неаполитанские песни, арии из популярных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других композиторов. На сцену выйдет и Филипп Чельцов — пианист-виртуоз, композитор, тапер и руководитель единственного в России центра импровизационной музыки.

Ведущий концертов — директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм. В антракте гостей будут угощать шампанским. Билеты можно купить онлайн и в кассе «Аптекарского огорода». «История одной елки»: новогодние танцы и праздничные сувениры

Дата: 16 декабря

Время: 11:00–15:30 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Детей приглашают на новогоднюю интерактивную программу «История одной елки». Как и когда это дерево стало символом Нового года? Какие песни и танцы исполняют на Новый год? Об этом и многом другом расскажут в Музее Москвы.

На выставке «История Москвы для детей и взрослых», которая пройдет там же, участникам предстоит увлекательное приключение: среди музейных предметов каждый найдет новогоднее предсказание лично для себя. А во время занятия «Мастерская новогодних чудес» они создадут новогодние украшения образца прошлого века.

Записаться на групповые или индивидуальные сеансы можно по телефону: 8 (968) 409-82-77. Стоимость билета — 1600 рублей. Лекция о скульптуре XX–XXI веков: распад формы и новая выразительность

Дата: 16 декабря

Время: 13:00–14:30 Место: музей-заповедник «Царицыно» (Оперный дом, улица Дольская, дом 1)

Лекцию «Скульптура XX–XXI веков: распад формы и новая выразительность» посвятят наиболее ярким скульпторам XX столетия. Ее прочтет Василий Расторгуев, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, хранитель фонда скульптуры.

Концерт Ади Нейгауза: Бах, Шопен и Рахманинов Лекция входит в цикл образовательных встреч «История скульптуры: кто, когда и из чего». Вход по билету в музей (Оперный дом).

Дата: 16 декабря

Время: 19:00–21:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

Молодой пианист Ади Нейгауз сыграет произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Франца Шуберта , Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Концерт будет посвящен памяти отца музыканта — известный пианист Генрих Нейгауз ушел из жизни в этом году, ему было 57 лет.

Подробную информацию о концерте можно уточнить по телефону: 8 (499) 241-19-01 или на сайте. Праздник Winter Games: спортивные трюки и мини-футбол

Дата: 16 и 17 декабря

Время: 12:00–20:00 Место: олимпийский комплекс «Лужники» (улица Лужники, дом 24)

В «Лужниках» откроется зимний парк. Для гостей праздника Winter Games приготовили насыщенную музыкальную программу. Спортсмены и экстремалы выполнят сложнейшие трюки. Все желающие смогут принять участие в турнире по мини-футболу. «Новогодние игрушки своими руками»: олень и техника папье-маше

Дата: 16 и 17 декабря

Время: 16:30–20:00 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9)

На мастер-классе ребята познакомятся с техникой папье-маше и смастерят игрушку — оленя, символ Рождества. Все необходимые материалы участникам дадут прямо на занятии. Поделки можно будет забрать домой.

Мероприятие платное. Количество мест ограниченно. Необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: 8 (906) 866-06-51. Выставка «Эка-елка»: новогодние символы из полуфабрикатов и ненужных вещей

Дата: до 8 января

Время: 11:00–20:00 Место: галерея-мастерская «Выхино» (Ташкентская улица, дом 9)

На выставке можно будет увидеть елку как экологический арт-объект, композицию-коллаж «Эка-елка» и оригинальные елочные игрушки.

Гости увидят, как можно сделать креативные елки из разных подручных материалов — отходов, полуфабрикатов, старых вещей. Здесь продемонстрируют и другие интересные решения художников. Проект «С Новым гоРОдом!»: акварель и акрил на стене

Дата: до 20 января

Время: 11:00–18:00 Место: галерея «Измайлово» (Измайловский проезд, дом 4)

Галерея «Измайлово» представляет проект молодого московского художника Дмитрия Щербакова. Он познакомит зрителей с новогодним городом, который он изобразил в разных техниках (акварель на бумаге, акрил прямо на стене). Юные гости станут соавторами мастера.

«Это вечер декабря, когда огни фонарей и свет витрин, автомобильных фар, перебивая друг друга, прыгают в счастливом танце на фоне темного неба. Мы идем по праздничному городу, и все вокруг настолько яркое, что образы смешиваются, и город вокруг превращается в цветные пятна, едва различимые силуэты простой перспективы», — так сам Дмитрий описывает свой проект.