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ГУМ-ярмарка на Красной площади
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ГУМ-ярмарка на Красной площади 

Ezhikezhik.ru 11 декабря 2017
Фото: Ezhikezhik.ru
30 НОЯБРЯ 2017 — 28 ФЕВРАЛЯ 2018, 11:00 — 23:00  Красная площадь (Москва, Красная площадь, 1)
Возраст: 0-3 года, 3-6 лет, 6-10 лет, 10+ лет  Цена: Бесплатно
Огромная рождественская ярмарка развернулась прямо на Красной площади. В 45 домиках-шале продают новогодние подарки (правда, больше на вкус туристов — оренбургские платки, хохлому, самовары, матрешки, гжель и прочее), елочные игрушки, сувениры, а также много вкусной еды. Есть тут традиционные русские блюда вроде блинов, сбитня на меду и горячего чая из самовара, и европейские рождественские угощения — венские вафли, жареные каштаны, глинтвейн и еще много всего.
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