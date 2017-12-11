ГУМ-ярмарка на Красной площади

30 НОЯБРЯ 2017 — 28 ФЕВРАЛЯ 2018, 11:00 — 23:00 Красная площадь (Москва, Красная площадь, 1)

Возраст: 0-3 года, 3-6 лет, 6-10 лет, 10+ лет Цена: Бесплатно

Огромная рождественская ярмарка развернулась прямо на Красной площади. В 45 домиках-шале продают новогодние подарки (правда, больше на вкус туристов — оренбургские платки, хохлому, самовары, матрешки, гжель и прочее), елочные игрушки, сувениры, а также много вкусной еды. Есть тут традиционные русские блюда вроде блинов, сбитня на меду и горячего чая из самовара, и европейские рождественские угощения — венские вафли, жареные каштаны, глинтвейн и еще много всего.