Куда сходить на Новый год в Москве 

1/6 Покататься на коньках на ВДНХ. В этом парке лед занимает больше 20 тысяч квадратных метров, одновременно кататься смогут 4500 человек, и им не должно быть тесно. Как не должно быть и скучно: готовится яркая новогодняя программа. Цены для посетителей на вечер 31 декабря: 900 руб. взрослый билет, 500 руб. детский. Фото: Instagram

2/6 Посмотреть фейерверк в Парке Горького. Кроме салюта, который гости увидят сразу после боя курантов, в парке можно будет покататься на коньках и потанцевать под музыку московских диджеев. В конце центральной аллеи появится инсталляция-предсказатель, с помощью которой гости парка получат уникальное предсказание на 2018 год. Фото: Instagram

3/6 Поужинать в отеле St. Regis. Вы можете провести время в уютном лобби-баре "Орлов" или забронировать столик в итальянской остерии "А Тавола" с видом на Лубянскую площадь. С 23:30 до 00:30 гостям будут предложены закуски от шеф-повара и безлимитный бар с шампанским и другими напитками. Фото: Instagram

4/6 Послушать живой джаз и блюз в отеле «Swissotel Красные Холмы». После торжественного ужина "шведский стол" и живой музыки гости поднимутся на 29-й этаж отеля, чтобы встретить здесь под бой курантов и звон бокалов 2018 год. Из панорамных окон банкетного зала откроется живописный вид на огни и фейерверки столицы. Фото: Instagram

5/6 Поучаствовать в представлении. В Этномире пройдет шоу "Новогодняя ночь: Волшебный мир театра", в котором каждого гостя ждет актерская слава. Яркая программа, которая задействует гостей, банкет, творческие мастер-классы по созданию зимних сувениров, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, салют — вас ждет много новогодних сюрпризов. Фото: Instagram