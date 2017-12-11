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Куда сходить на Новый год в Москве
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Куда сходить на Новый год в Москве 

Рамблер 11 декабря 2017
Рассказываем, как провести главную ночь года в столице.
1/6  Покататься на коньках на ВДНХ. В этом парке лед занимает больше 20 тысяч квадратных метров, одновременно кататься смогут 4500 человек, и им не должно быть тесно. Как не должно быть и скучно: готовится яркая новогодняя программа. Цены для посетителей на вечер 31 декабря: 900 руб. взрослый билет, 500 руб. детский.
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2/6  Посмотреть фейерверк в Парке Горького. Кроме салюта, который гости увидят сразу после боя курантов, в парке можно будет покататься на коньках и потанцевать под музыку московских диджеев. В конце центральной аллеи появится инсталляция-предсказатель, с помощью которой гости парка получат уникальное предсказание на 2018 год.
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3/6  Поужинать в отеле St. Regis. Вы можете провести время в уютном лобби-баре "Орлов" или забронировать столик в итальянской остерии "А Тавола" с видом на Лубянскую площадь. С 23:30 до 00:30 гостям будут предложены закуски от шеф-повара и безлимитный бар с шампанским и другими напитками.
Фото:
4/6  Послушать живой джаз и блюз в отеле «Swissotel Красные Холмы». После торжественного ужина "шведский стол" и живой музыки гости поднимутся на 29-й этаж отеля, чтобы встретить здесь под бой курантов и звон бокалов 2018 год. Из панорамных окон банкетного зала откроется живописный вид на огни и фейерверки столицы.
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5/6  Поучаствовать в представлении. В Этномире пройдет шоу "Новогодняя ночь: Волшебный мир театра", в котором каждого гостя ждет актерская слава. Яркая программа, которая задействует гостей, банкет, творческие мастер-классы по созданию зимних сувениров, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, салют — вас ждет много новогодних сюрпризов.
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6/6  Отправиться на вечеринку "Самый белый Новый год". Клуб знакомств "Инкогнито" предлагает гостям встретить новый год в ослепительно-белых нарядах. За яркую и веселую атмосферу отвечают неутомимые диджеи и очаровательные танцовщицы. Кроме того, в праздинчной программе - интересные конкурсы с крутыми призами на кону.
Фото:
Рассказываем, как провести главную ночь года в столице.
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