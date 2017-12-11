Новогодний маркет печатной графики «Вкус Бумаги»

Центр современного искусства ВИНЗАВОД, Цех Белого

16 и 17 декабря 2017 г., с 13:00 до 21:00

16 и 17 декабря 2017 г. в Цехе Белого Центра современного искусства ВИНЗАВОД пройдет шестой принт-маркет «Вкус Бумаги» — крупнейшая в России выставка, посвященная культуре ручной печатной графики.

Российские и зарубежные художники, галереи, коллекционеры, печатные студии, мастерские и профильные ВУЗы представят более двух тысяч авторских отпечатков, многие из которых ранее не экспонировались. Мастер-классы позволят аудитории ближе познакомиться с тонкостями создания художественных работ, выполненных в различных техниках ручной печати.

Принт-маркеты «Вкус Бумаги» ориентированы на широкую публику: здесь можно встретить как современных москвичей, активно интересующихся искусством, начинающих и состоявшихся коллекционеров, так и архитекторов и дизайнеров, которые часто сталкиваются с отсутствием недорогих, но оригинальных произведений искусства для интерьеров своих клиентов.

пресс-службы

Новогоднее настроение, приятная компания, общение с художниками и энтузиастами ручной печати, возможность сделать открытку или первый оттиск своими руками и, конечно, приобрести по-настоящему интересные новогодние подарки — всё это ждёт гостей на новогоднем принт-маркете.

В этот раз на команда организаторов мероприятия покажет больше новых (в том числе созданных специально для маркета) работ, профессиональных авторов и галерей, обозначит срез талантливых молодых художников и предоставит место для экспериментальных работ и малотиражного самиздата (т.н. «зины»).

«Вкус Бумаги» — открытая платформа, созданная в 2014 году для демонстрации и продажи авторских тиражных произведений искусства (эстампов) и продвижения техник ручной печати в России.

пресс-службы

Благодаря работе организации многие современные художники открыли для себя методы печати, незаслуженно забытые в век цифровых технологий — шелкографию, литографию, различные виды высокой печати и гравюры и другие способы ручного производства тиражной графики.

Центр современного искусства ВИНЗАВОД — один из первых Центров современного искусства в России. ВИНЗАВОД открылся в 2007-м году в цехах бывшего завода «Московская Бавария». ВИНЗАВОД соединяет все направления современной культуры: выставки, фестивали, лекционные программы, кинопоказы, концерты, театральные премьеры.

ВИНЗАВОД поддерживает инициативы в области современного искусства и талантливых молодых людей.

Вход на мероприятие бесплатный.

Участие в мастер-классах бесплатное.