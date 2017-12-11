Куда сходить на Новый год в Питере

Куда отправиться с семьей, друзьями и близкими на новогоднюю прогулку в Санкт-Петербурге. О местах в городе, которые украсили к празднику, читайте в нашем материале. Дворцовая площадь

Традиционным местом праздничных прогулок вновь станет по-новогоднему нарядная Дворцовая площадь. Отправиться в поискать особого настроения туда можно уже и сегодня. Рядом с Главным штабом Эрмитажа установили ель высотой 25 метров, а 23 декабря Дед Мороз зажжет на ней звезду. А в главный вечер уходящего года Дворцовую площадь украсит сцена в виде ледяного замка.

Будьте внимательны: старт массовых гуляний на Дворцовой площади намечен на 23:00 31 декабря 2017 года. С этого момента движение в районе будет приостановлено.

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Что ждет горожан и гостей Петербурга в этот вечер:

Через каждые полчаса будут проводиться прямые включения с видеопоздравлениями и кадрами празднований со всех концов России: от Крыма до Камчатки.

Главное событие праздничной ночи — "Массовый оркестр". Поучаствовать в программе может каждый, а главная задача — суметь исполнить новогодние песни, известные и любимые многими. Участникам-любителям помогать будут профессионалы из эстрадно-духового коллектива.

В новогоднюю ночь на Дворцовой площади состоится праздничный концерт, а фейрверк будет запущен в 03:00. Запуск залпов будет производиться с акватории Невы. Это будет восхитительное зрелище, которое непременно нужно увидеть, чтобы прочувствовать всю красоту и размах торжества. Зимний фонтан

В Александровском саду можно полюбоваться на светодиодный фонтан. Воду в нем на зимнее время отключили но достопримечательность украсили сотней маленьких огоньков — выглядит очень по-новогоднему.

Где: Адмиралтейский пр-кт Световая галерея

Вблизи Эрмитажа есть место, которое тоже поражает своим убранством — Световая галерея в Салтыковском сквере: анафилада арок, узор которых точно копирует рисунок решетки сада импеторской семьи. А местный фонтан украсили разноцветными светодиодными струйками.

Где: Дворцовый пр-д

Сказочный циферблат на здании Гостиного двора

А за атмосферой старого европейского города стоит отправиться в район станции метро "Гостиный двор". Башня Городской думы подсвечена золотым светом, а здание торговых рядов украшено гирляндами. Появился на Гостином дворе и сверкающий циферблат часов.

Где: Невский пр., д.35

Рождественские ярмарки в Санкт-Петербурге

Ярмарка в ЦПКиО им. Кирова — первая ярмарка в городе, которая начнет работу. Здесь можно будет полакомиться глинтвейном и прикупить теплые рукавички и красивые сувениры.

Когда: с 16.12.2017 по 29.01.2018

Режим работы: пн—пт: с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни: с 12:00 до 20.00 Ярмарка у ТЮЗа

В преддверии Нового года у ТЮЗа появятся лавки со всевозможными вкусностями и сувенирами от продавцов из Индии, Китая, Англии, Чехии и Вьетнама.

Где: Пионерская площадь

Когда: с 24.12.2017 по 8.01.2018

Режим работы: с 12:00 до 22:00 часов, в новогоднюю ночь до 3:00 Ярмарка на площади Островского

Здесь также можно будет прогуляться по торговым рядам, покататься на коньках и, возможно, встретить Деда Мороза.

Где: Площадь Островского

Когда: с 21.12.2017 по 14.01.2018

Режим работы: с 12:00 до 22:00 часов, в новогоднюю ночь до 3:00.