Пьемонт для гурманов

В каждом регионе Италия разная. И если вы уже изучили Венецию, Милан, Сицилию, то пора открыть для себя регион Пьемонт. Здесь нет моря, зато много горнолыжных курортов, вкусная еда и отличное вино, не зря сюда едут гурманы со всего мира.

Центр региона — город Турин. Из Москвы удобно выбрать один из многочисленных рейсов до Милана (например, компании « Аэрофлот ), а из Милана до Турина доехать на машине (150 км).

Регион называют «Тосканой без туристов».

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И это неудивительно. Холмистая местность вкупе с виноградниками вряд ли оставят кого-то равнодушным.

Пьемонт славится белым трюфелем (пьемонтский трюфель). Белый трюфель собирают с сентября по январь. По традиции осенью в Альбе проходит трюфельный аукцион, в котором и вы можете принять участие.

Про город Альба стоит сказать отдельно. Альба — это небольшой город (примерно 30 тысяч жителей) на границе Лигурии и Пьемонта, обязательный для посещения.

Три кита Альбы — персики, белый трюфель и сухое вино.

Из достопримечательностей: романский собор св. Лаврентия, готическая церковь св. Доминика, средневековый епископский дворец. Это очень красивый, словно сошедший с картинки город. Помимо трюфельного аукциона здесь проходит и праздник Vinum, в рамках которого местные винодельческие компании демонстрируют свои лучшие образцы. Здесь же выращивают пьемонтский фундук.

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В близлежащих маленьких городах Кортемилия и Краванцана проходит праздник пьемонтского ореха (как правило, в сентябре). На основе фундука местная компания производит сладкий крем, известный во всем мире. Речь идет про те самые конфеты Ferrero Rocher. Здесь же стали развиваться компании «Нутелла» и «Рафаэлло» — местные жители очень любят сладости.

Регион Пьемонт известен и своими винами. Из всех регионов Италии именно пьемонтские вина ценятся наиболее высоко. В Пьемонте почти 75 тысяч гектаров виноградников. Например, винный дом Cinzano начал свою историю здесь 260 лет назад.

Винный дом настолько популярен, что начиная с XVIII века данный регион называли регион Cinzano.

Для компании 1840 год имел огромное значение. Король Альберт попросил у семьи Чинзано создать итальянское игристое вино, которое может составить конкуренцию французским шампанским винам.

Это было первое в Италии игристое вино, которое довольно быстро стало популярным как среди аристократии, так и среди среднего класса.

Нельзя представить Италию вообще и Пьемонт в частности без сыров. Самыми известными на данной территории считаются кастельманьо и горгонзола. Классическая итальянская закуска — гриссини (хрустящие хлебные палочки) — также появилась именно в данном регионе еще в XVII веке. Гриссини бывают с кунжутом, с розмарином, орегано, тмином, со шпиком.

В ресторанах обязательно заказывайте анчоусы, колбаски, фондю (в раславленный сыр добавляют и вино), картофельные клецки в качестве закусок, на завтрак — поленту. Мясоедов удивят обилие блюд, которые готовят из сырого мяса (мясо отличного качества, к тому же его тщательно маринуют). Из макаронных изделий популярны тальятелле и тальолини. Местные любят есть их со сливочным маслом и трюфелем. В Турине много джелатерий. Именно в Турине впервые приготовили эскимо на деревянной палочке, покрытое глазурью из горького шоколада.

Еда здесь одновременно простая и изысканная, как будто специально созданная для гурманов.