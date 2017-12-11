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Тверскую украсила огромная сияющая арка
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Тверскую украсила огромная сияющая арка 

Вести.Ru 11 декабря 2017
Фото: Вести.Ru
Столица готовится к "Путешествию в Рождество", до открытия фестиваля осталось чуть менее двух недель. В этом году центр города украсят восемь сияющих арок, их очертания похожи на фасады знаменитых московских театров. Самая большая из них высотой 20 метров установлена на Тверской площади.
Москва постепенно погружается в атмосферу новогодней сказки. На Тверской площади зажгли огромную арку высотой с 5-этажный дом. На ее создание дизайнеров вдохновил театр "Эрмитаж". Арка и ее подсветка выполнены в театральной стилистике. Тема театров — главная в этом году на фестивале "Путешествие в Рождество".
Такие яркие арки появятся в центре столицы на Манежной, Театральной, Тверской и Пушкинской площадях, а также в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках. Восемь инсталляций будут символизировать главные московские театры.
Возле Большого театра уже установили ажурную ротонду. Сейчас ее украшают светодиодными гирляндами, скоро неоновая подсветка будет включена.
Москва уж заиграла тысячами праздничными мерцающими огнями. С каждым днем красок в городе будет все больше. Подсветят фасады многих исторических зданий, деревья украшают гирляндами.
"Путешествие в Рождество" начнется 22 декабря. Оно будет проходить в виде праздничного квеста. Участники должны будут ответить на вопросы викторины и выполнить практические задания, посвященные театрам. Фестивальная программа также включает уникальное ледовое шоу по мотивам знаменитых русских балетов. Москвичей и гостей столицы ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, интерактивные театрализованные программы и уличные театральные постановки.
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