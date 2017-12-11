Где встретить Новый 2018 год в Москве

Поклонники шикарных ужинов и замысловатого дресс-кода могут отправиться в особняк Смирнова или ресторан «Пушкин», любители модных коктейлей и веранд — на «Стрелку», а если вам больше по душе шумные посиделки с вином и цыганами — приходите на новогодний грузинский квартирник, приверженцы альтернативной музыки смогут встретить Новый год на новогоднем фестивале в «Артплее», а поклонники Москвы — в «поющем» автобусе. Концерт Brainstorm в клубе «16 тонн»

На этот раз в новогоднюю ночь в «16 тоннах» москвичей ждет встреча с латвийской группой Brainstorm, которых мы любим за мелодичную лирику и всегда готовы подпевать, услышав их песни Maybe, «Ветер», «Выходные», «На заре», Colder и другие. Ренарс Кауперс и его музыканта радовали московских поклонников в 2012, 2015, 2016 годах, а также их можно послушать на летних фестивалях. В новогоднюю ночь они исполнят свои хиты на нескольких языках. Гостям предложат фуршет, алкогольные и безалкогольные напитки и фирменные новогодние коктейли, которые входят в стоимость билета.

Когда: 31 декабря, 21:00 Стоимость: 7000 — место без столика, место за столом — от 12 000 до 80 000 рублей Новогодняя экскурсия «Поющий автобус»

Те, кому надоели новогодние застолья, смогут прокатиться с музыкой по ночной праздничной Москве на автобусе. Маршрут проходит по самому центру столицы, от станции метро «Китай-город», мимо Новодевичьего монастыря, Воробьевых гор, сада «Эрмитаж» , Патриарших прудов, по Тверскому бульвару. Развлекать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка, которые расскажут о новогодних традициях разных стран мира, проведут конкурсы и разыграют подарки. За время 3,5-часовой экскурсии пассажиры смогут выйти из автобуса, чтобы зажечь бенгальские огни, полюбоваться новогодними фейерверками и выпить шампанского, поэтому организаторы рекомендуют одеваться потеплее. Также в программе — любимые новогодние песни под гитару.

Когда: 22:00 31 декабря — 01:30 1 января

Стоимость: взрослые — 3400 рублей, дети — 3300 рублей, аренду детского кресла для детей младше 7 лет — 500 рублей, при оплате онлайн — скидка 200 рублей на каждый билет. Strelka New Year Party

В новогоднюю ночь 2018 бар «Стрелка» по традиции открывает для друзей террасу с видом на Москву-реку, а согревать будут барбекю и бесконечные коктейли. Также гостям обещают таймер Нового года и лучшую музыку, сверкающие декорации и праздничные огни. За музыку в главную ночь зимы на Strelka New Year Party 2018 будут отвечать резиденты культового магазина грампластинок Redlight Records из амстердамского квартала красных фонарей. Дресс-код вечеринки — золото с красным. Билеты продают лично в руки постоянным посетителям бара, их количество ограничено. В стоимость входит подарок от «Стрелки», напитки и еда — специальное праздничное меню от шеф-повара либо меню закусок на гриле.

Когда: 31 декабря с 22:00 Стоимость: с 22:00 до утра — 6000 рублей, с 01:00 — 4000 рублей Снежная сказка в ресторане «Пушкин»

В новогоднюю ночь «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре превратится в волшебную снежную сказку. На красной дорожке у входа гостей встретят цыгане. В роскошных исторических залах особняка гости будут наслаждаться праздничными угощениями и любимыми композициями в исполнении Ольги Синяевой и AllseeВand, Снежной королевой вечера станет финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова , а предводителем разбойников — Авраам Руссо

Когда: +7 (495) 739-00-33 Стоимость: от 20.000 Новогодний фестиваль Signal в Artplay

«Артплей» в Новый год превратится в многоуровневое пространство с дополненной реальностью, с медиа-арт скульптурами и инсталляциями. В рамках трехдневного музыкального фестиваля Signal, который продлится с 31 декабря по 2 января, будут работать три танцпола с разными музыкальными программами. На главном танцполе «мейн» установят новую версию медиа-куба. В лайнапе музыкантов — Atom, Roman Sputnik, E/Tape и многие другие музыканты. Подробный список участников фестиваля в официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/signalnewyear.

Когда: 31 декабря 22:00 — 2 января 06:00 Стоимость: 1400 рублей, билеты можно приобрести здесь Бал-маскарад «Призрак оперы»

Встретить Новый 2018 год можно в настоящем особняке дом Смирнова XVIII века на Тверской улице, где сохранились подлинные исторические интерьеры. Помещение декорируют в стилистике маскарада из мюзикла «Призрак оперы», для дам и кавалеров действует дресс-код: вечерние платья и костюмы, а также маска и перчатки. Для гостей выступят артисты мюзикла «Призрак оперы» Евгений Зайцев Тамара Котова и другие, балет Большого театра, DJ Золотов, кавер-группа I Like, а проект Salamandra покажет световой перформанс. В цену билета входит праздничный банкет, алкогольные и безалкогольные напитки в любом количестве.

Когда: 31 декабря, 22.00 Стоимость: от 35 тысяч рублей Новогодний грузинский квартирник

Большое грузинское застолье, цыгане и Дед Мороз из Сванетии Товлис Бабуа ждут гостей ресторана «Казбек» на улице 1905 года, где 31 декабря устроят новогодний квартирник. На праздничном столе будут блюда, приготовленные по традиционным рецептам грузинских бабушек в сочетании с современными кулинарными идеями: холодные закуски, румяные хачапури, основные блюда и десерт, а также специальное детское меню от мамы Наны. В стоимость взрослого билета входит бокал шампанского Moet&Chandon и безалкогольные напитки. За музыку отвечает грузинский квартет, цыганский табор и кавер-группа с музыкальными хитами всех времен и народов.

Стоимость: 25 тысяч рублей

Когда: 31 декабря с 22:00 «Голубой огонек» в Доме кино

В преддверии Нового 2018 года в Доме кино пройдет большой новогодний концерт «Голубой огонек» от Центр имени Татьяны Шмыги и Фонда «Мелодия». Новогоднее настроение гостям создадут известный исполнитель романсов, Народный артист России Владимир Девятов , телеведущий и певец, исполнитель песен в советских кинофильмах Леонид Серебренников, танцоры балета Galadance и другие. Весь вечер будет играть духовой оркестр Минобороны РФ , а рассмешит посетителей писатель-сатирик Анатолий Трушкин . Каждому гостю при входе предложат бокал шампанского.

Когда: 31 декабря, 17.00 Стоимость: 1000 — 3500 рублей «Концерт для Деда Мороза с оркестром»

Главный российский джазмен Игорь Бутман даст традиционный предновогодний концерт в зале «Крокус Сити Холл». Народный артист России выступит с Московским джазовым оркестром. Известные во всем мире композиции будут исполнены в джазовой аранжировке. После 1,5 часового концерта вы как раз успеете приехать к новогоднему столу.

Когда: 31 декабря, 18:00 Стоимость: от 2 800 до 20 000 рублей Новогодняя ночь в «Bar 25:45»

Феерическую новогоднюю ночь в стилистике начала XX века обещают устроить в ресторане «Bar 25:45», расположенном в здании гостиницы «Пекин». Гости могут выбрать любую из двух программ, одна из них посвящена фильму «Великому Гэтсби», а вторая — мюзиклу «Чикаго». Обе вечеринки будут сопровождаться театрализованными шоу, угощением от шеф-повара Андрея Лукьянова , розыгрышами призов, в числе которых ужин в «Bar 25:45» и ночь в отеле «Пекин». В меню — карпаччо, красная икра, роллы, десерты и фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки.

Когда: 31 декабря 22.00 — 1 января 06.00 Стоимость: 12 000 — 17 000 рублей