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Как правильно запускать петарды?
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Как правильно запускать петарды? 

АиФ-Новосибирск 13 декабря 2017
Фото: АиФ-Новосибирск
С пиротехникой нужно обращаться осторожно. Иначе можно получить травмы.
Существуют правила при запуске пиротехники.
nsk.aif.ru
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