Составлены новогодние маршруты по музеям Москвы

Карта с тремя маршрутами по новогодним выставкам в музеях разработана в столице. Все прогулки проложены в центре города, но в разных районах.

"В новогодние праздники Москва предлагает множество мероприятий, в том числе в музеях. Чтобы было проще выбрать наиболее интересные из них, мы разработали три маршрута, которые охватят самые значимые выставки. Общее время в пути между ними займет менее 30 минут, поэтому горожане не успеют замерзнуть", — цитирует замгендиректора Мосгортура Наталью Лосеву портал мэра и правительства Москвы

Маршрут "Новый год на Пречистенке" пройдет от Зубовского до Гоголевского бульвара. Первой остановкой станет выставка в Музее Москвы об истории украшения столицы к праздникам. Следующей — экспозиция об истории финского дезайна в "Мультимедиа-арт-музее" на Остоженке. После этого маршрут ведет в Государственный музей Пушкина на Пречистенке, где представлены произведения крепостного художника Василия Садовникова, и в Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, где гостей ждут 13 залов первой в России персональной выставки пройдет от Зубовского до Гоголевского бульвара. Первой остановкой станет выставка в Музее Москвы об истории украшения столицы к праздникам. Следующей — экспозиция об истории финского дезайна в "Мультимедиа-арт-музее" на Остоженке. После этого маршрут ведет в Государственный музей Пушкина на Пречистенке, где представлены произведения крепостного художника Василия Садовникова, и в Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, где гостей ждут 13 залов первой в России персональной выставки Александра Косолапова . Завершается прогулка на экспозиции "Никарагуа глазами художника" в Галерее Ильи Глазунова

Всего время в пути по маршруту составит 27 минут, а его длина — более двух километров.

Второй маршрут — "Необъятный Рязанов" и концерт старинной музыки" — начнется в Георгиевском переулке и закончится на Варварке. Первой на нем станет выставка в честь 90-летия со дня рождения великого режиссера. Затем можно зайти на экспозицию "Рождество в Музее моды", а в завершение — послушать концерты классической музыки в Старом Английском Дворе на Варварке.

Передвижение по пути займет порядка 18 минут, протяженность — 1,6 километра.