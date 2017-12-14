Ещё
Составлены новогодние маршруты по музеям Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлены новогодние маршруты по музеям Москвы 

Москва24 14 декабря 2017
Фото: Москва24
Карта с тремя маршрутами по новогодним выставкам в музеях разработана в столице. Все прогулки проложены в центре города, но в разных районах.
"В новогодние праздники Москва предлагает множество мероприятий, в том числе в музеях. Чтобы было проще выбрать наиболее интересные из них, мы разработали три маршрута, которые охватят самые значимые выставки. Общее время в пути между ними займет менее 30 минут, поэтому горожане не успеют замерзнуть", — цитирует замгендиректора Мосгортура Наталью Лосеву портал мэра и правительства Москвы.
Маршрут "Новый год на Пречистенке" пройдет от Зубовского до Гоголевского бульвара. Первой остановкой станет выставка в Музее Москвы об истории украшения столицы к праздникам. Следующей — экспозиция об истории финского дезайна в "Мультимедиа-арт-музее" на Остоженке. После этого маршрут ведет в Государственный музей Пушкина на Пречистенке, где представлены произведения крепостного художника Василия Садовникова, и в Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, где гостей ждут 13 залов первой в России персональной выставки Александра Косолапова. Завершается прогулка на экспозиции "Никарагуа глазами художника" в Галерее Ильи Глазунова.
Всего время в пути по маршруту составит 27 минут, а его длина — более двух километров.
Второй маршрут — "Необъятный Рязанов" и концерт старинной музыки" — начнется в Георгиевском переулке и закончится на Варварке. Первой на нем станет выставка в честь 90-летия со дня рождения великого режиссера. Затем можно зайти на экспозицию "Рождество в Музее моды", а в завершение — послушать концерты классической музыки в Старом Английском Дворе на Варварке.
Передвижение по пути займет порядка 18 минут, протяженность — 1,6 километра.
Последний маршрут называется "Гоголь, колядки и зачарованный мир". Он ведет от Никитского до Тверского бульвара. Особенно рекомендуется пройтись по нему 6 января, накануне праздника. Путь начинается от Дома Гоголя, где все желающие смогут принять участие в традиционных народных играх, конкурсах и колядках. Затем можно зайти на экспозицию "Где мой дом?" в честь 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой. Последней станет выставка Никиты Макарова "Finis Terrae: на краю зачарованного мира" в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре. Идти пешком по маршруту придется около 22 минут, а его протяженность составит почти два километра.
Москва24: последние новости
Сингапур и Дамаск. Сколько стоит жизнь в самых дорогих и дешевых городах Почти 60 учреждений примут участие в московской акции "Ночь театров" Юрий Кравец назначен временно исполняющим обязанности директора МХТ имени Чехова
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение