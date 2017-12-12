Культурные планы на выходные

Если между украшением елки, покупкой подарков и другими предпраздничными делами останется свободное время, его обязательно нужно потратить на саморазвитие. Где это можно сделать в ближайшие выходные — читайте в материале mos.ru

Изучаем трудности перевода

Дата: 16 декабря

Время: 10:20–11:40 Место: Международный университет в Москве (Ленинградский проспект, дом 17)

В Международном университете пройдет мастер-класс «Перевод: искусство, ремесло, призвание». Занятие состоит из двух частей. Сначала гости познакомятся с трудностями, с которыми чаще всего сталкиваются переводчики, и узнают об их известных ошибках, которые впоследствии стали частью языка и культуры. Затем участникам предложат выполнить ряд творческих заданий, проверить свои знания языка и переводческую интуицию.

Мастер-класс проведет Ольга Карачина — кандидат филологических наук, доцент.

Перечитываем Алексея Толстого Вход на мероприятие по предварительной регистрации. С собой необходимо взять паспорт.

Дата: 16 декабря

Время: 12:00–13:30 Место: Музей Победы (площадь Победы, дом 3)

Историко-литературная экскурсия «Русский характер» познакомит участников с произведением Алексея Толстого. Экспозиции залов и диорамы музея помогут наглядно представить описанные в рассказе события — переломный момент в ходе Великой Отечественной войны.

Участники экскурсии посетят диораму «Курская битва» и Зал славы Центрального музея Великой Отечественной войны. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе «Фронтовой треугольник».

Необходима предварительная регистрация. Отправляемся в блокадный Ленинград

Дата: 16 декабря

Время: 12:30–14:00 Место: Музей Победы (площадь Победы, дом 3)

В рамках проекта «Исторические субботы» пройдет историко-литературная экскурсия «Девочки с Васильевского острова». Она разработана на основе одноименного рассказа Юрия Яковлева . Участники экскурсии познакомятся с литературным произведением и увидят экспонаты музея, связанные с одним из самых страшных событий Великой Отечественной войны — блокадой Ленинграда.

Необходима регистрация. Узнаем о конструктивистской моде

Дата: 16 декабря

Время: 16:00–17:00 Место: павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри проведет лекцию «Мода конструктивизма: вчера, сегодня, завтра».

В XXI веке конструктивистские эксперименты продолжают вдохновлять дизайнеров своими геометрическими формами, ритмом, строгостью и лаконичностью.

Регистрация не требуется. Учимся рациональному подходу к моде

Дата: 16 декабря

Время: 17:00–18:30 Место: образовательный центр музея «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9, строение 4)

Пол Юлл, эксперт в области моды и промышленного дизайна, глава международного отдела Лондонского колледжа моды, прочитает лекцию «Рациональный подход к моде». Он поделится собственным опытом работы и расскажет об экологически устойчивой одежде.

Слушатели увидят проекты студентов Лондонского колледжа моды и Лондонского университета искусств, а также узнают об основных принципах, которыми руководствуются дизайнеры при разработке экологически устойчивых моделей. Лектор расскажет о принципах циркулярной экономики и механизмах влияния на продолжительность жизни продукта.

Лекция пройдет на английском языке, будет доступен синхронный перевод на русский. Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Знакомимся с переводчиком

Дата: 16 декабря

Время: 18:00–20:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (улица Восточная, дом 4, корпус 1)

Мероприятие пройдет в рамках цикла «Как рождается слово: встречи с переводчиками». Модератором встречи выступит Елена Калашникова — филолог, журналист, автор книги «По-русски с любовью: беседы с переводчиками».

Необходима предварительная регистрация. Слушаем лекцию о визуальной эстетике неона

Дата: 16 декабря

Время: 18:00–19:00 Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14)

Александр Рыбаков , режиссер монтажа, автор блога о кино, прочитает лекцию «Неон в кинематографе: визуальная эстетика и значение». Он расскажет, зачем операторы и режиссеры все чаще возвращаются к эстетике неонового освещения 1980-х. А главное — почему и как это работает.

Что объединяет картины последних лет «Неоновый демон», «Только Бог простит», «Вход в пустоту» и «Бегущий по лезвию 2049»? Обилие неонового освещения! Как работает этот прием, какие ощущения он вызывает у зрителя и чем так нравится постановщикам — об этом узнают посетители лекции.

Вход по предварительной регистрации. Делаем скандинавские игрушки

Дата: 17 декабря

Время: 13:00–16:00 Место: павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Пора готовиться к Новому году и Рождеству. А чтобы этот год запомнился, можно украсить елку игрушками, которые сделал своими руками. Этому научат на мастер-классе «Скандинавские игрушки на елку».

Участники узнают о скандинавских традициях встречи главных зимних праздников и смастерят стильные елочные украшения. Они выберут рождественского персонажа, например лося, эльфа или тролля, и с помощью ниток, синтепона, бубенчиков сделают оригинальную игрушку.

Вход на мастер-класс по регистрации. Преодолеваем черную стену

Дата: 17 декабря

Время: 16:00–17:00 Место: павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Фотограф Центра имени Всеволода Мейерхольда Екатерина Краева поделится секретами съемки в театре. Она расскажет участникам мастер-класса «Преодоление черной стены» о технических и художественных особенностях театральной фотографии.

Занятие будет состоять из двух частей — теоретической и практической. Участники узнают, как развивалась театральная фотография, и научатся искать контакт со зрителем через фотосъемку.

Необходима предварительная регистрация. Смотрим и обсуждаем «Последнюю ночь»

Дата: 17 декабря

Время: 18:00–20:00 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)

В начале 1930-х годов режиссер Юлий Райзман задумал фильм «Последняя ночь» как трилогию, повествующую о судьбе трех друзей-гимназистов. Начинается история в ночь Октябрьского переворота. Получилось не три фильма, а один, и в центре сюжета не три товарища, а две семьи: рабочего Захаркина и фабриканта Леонтьева.

Фильм снят по мотивам повести Евгения Габриловича «Тихий Бровкин». Габрилович стал соавтором сценария картины. По словам Юлия Райзмана, создатели «Последней ночи» хотели проследить процесс расслоения общества на белых и красных, показать, как существовавшие противоречия взрываются вместе с устоявшимся бытом и происходит разделение на открыто враждебные лагери.

После просмотра фильма гости обсудят его вместе с Натальей Рябчиковой — доктором философии и историком кино.

Необходима предварительная регистрация.