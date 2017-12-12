1/6 Корпоратив в горах. Горные лыжи и сноуборд — отличная возможность активно провести время с коллегами. Для тех сотрудников, которые не увлекаются горнолыжными видами спорта, можно организовать катание на коньках. А для тех, кто наотрез отказывается на чем-либо кататься, — забронировать столик в ресторане. depositphotos.com Фото:

2/6 Вечеринка в баре. Это, пожалуй, самый популярный способ развлечь сотрудников. Такой сценарий корпоратива на Новый год предполагает много интересных решений: можно пригласить диджея и ведущего, приготовить торт с корпоративной символикой, устроить конкурсы. depositphotos.com Фото:

3/6 Корпоратив в офисе с настольными играми. Игры здорово объединяют коллектив, позволяют по-настоящему отвлечься от разговоров про работу и сосредоточиться на общении друг с другом. Это свежий и приятный сценарий корпоратива на Новый год в отличие от обычных алкогольных вечеринок. depositphotos.com Фото:

4/6 Корпоратив на концерте. В честь корпоратива можно посетить концерт какой-нибудь популярной группы, но в таком случае хорошо бы хоть немного представлять, какую музыку слушают сотрудники. Более бюджетный вариант: пригласить компанию в клуб и послушать джаз или блюз в исполнении малоизвестной, но талантливой группы. depositphotos.com Фото:

5/6 Корпоратив в аквапарке. Сегодня большое количество спа-салонов и аквапарков предлагают проводить корпоративные мероприятия. Новогодний корпоративом может стать обычное посещение сауны или бассейна, а может — настоящая ночная вечеринка с баром и диджеями. depositphotos.com Фото: