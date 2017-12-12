Главные достижения 2017 года

Окончание работ по программе «Моя улица» — одно из самых важных достижений уходящего года, рассказал Сергей Собянин в интервью ТАСС . Он отметил, что реконструкция исторического центра позволила изменить облик города.

«Это и реставрация исторических культурных объектов, и освещение, и безопасность, и ремонт инженерной инфраструктуры, и создание комфортной среды для пешеходов. Кстати, один из крупных мазков «Моей улицы» — возвращение деревьев на Тверскую улицу и Садовое кольцо», — сказал Мэр Москвы.

Он подчеркнул, что горожане много лет просили вернуть деревья на эти улицы. После реконструкции всех коммуникацией удалось найти места, куда можно их высадить. Также решили, как уберечь деревья от воздействия агрессивной городской среды.

Знаковыми событиями 2017-го Сергей Собянин также назвал открытие парка «Зарядье» и завершение реконструкции стадиона в «Лужниках». Он отметил, что впервые в современной истории города в самом его центре появилась парковая территория.

Сергей Собянин рассказал, что приоритетным направлением работы в следующем году будет улучшение качества городских сервисов и услуг. Взять, например, здравоохранение: недостаточно оснастить столичные больницы и поликлиники современным оборудованием, нужно, чтобы медицина стала клиентоориентированной.

«Для этого потребуется целый комплекс мероприятий и очень тонкая настройка всей системы, повышение зарплаты медработникам и их квалификации», — добавил он. Это же касается образования, оказания услуг в центрах госуслуг «Мои документы» и так далее.

В следующем году продолжат вводить новые линии метро, а также открывать автомагистрали. Начнут работать над Московскими центральными диаметрами (МЦД). Проект заключается в соединении радиальных железнодорожных направлений. Первые результаты, как рассказал Мэр Москвы, скорее всего, можно будет увидеть в 2019 году. «2018 год будет посвящен подготовительным работам для запуска этого масштабного проекта», — пояснил он. В итоге МЦД позволят разгрузить транспортную систему Москвы на 10–12 процентов.