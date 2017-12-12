Ещё
Главные достижения 2017 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главные достижения 2017 года 

Mos.ru 12 декабря 2017
Фото: Instagram
Окончание работ по программе «Моя улица» — одно из самых важных достижений уходящего года, рассказал Сергей Собянин в интервью ТАСС. Он отметил, что реконструкция исторического центра позволила изменить облик города.
«Это и реставрация исторических культурных объектов, и освещение, и безопасность, и ремонт инженерной инфраструктуры, и создание комфортной среды для пешеходов. Кстати, один из крупных мазков «Моей улицы» — возвращение деревьев на Тверскую улицу и Садовое кольцо», — сказал Мэр Москвы.
Он подчеркнул, что горожане много лет просили вернуть деревья на эти улицы. После реконструкции всех коммуникацией удалось найти места, куда можно их высадить. Также решили, как уберечь деревья от воздействия агрессивной городской среды.
Знаковыми событиями 2017-го Сергей Собянин также назвал открытие парка «Зарядье» и завершение реконструкции стадиона в «Лужниках». Он отметил, что впервые в современной истории города в самом его центре появилась парковая территория.
Сергей Собянин рассказал, что приоритетным направлением работы в следующем году будет улучшение качества городских сервисов и услуг. Взять, например, здравоохранение: недостаточно оснастить столичные больницы и поликлиники современным оборудованием, нужно, чтобы медицина стала клиентоориентированной.
«Для этого потребуется целый комплекс мероприятий и очень тонкая настройка всей системы, повышение зарплаты медработникам и их квалификации», — добавил он. Это же касается образования, оказания услуг в центрах госуслуг «Мои документы» и так далее.
В следующем году продолжат вводить новые линии метро, а также открывать автомагистрали. Начнут работать над Московскими центральными диаметрами (МЦД). Проект заключается в соединении радиальных железнодорожных направлений. Первые результаты, как рассказал Мэр Москвы, скорее всего, можно будет увидеть в 2019 году. «2018 год будет посвящен подготовительным работам для запуска этого масштабного проекта», — пояснил он. В итоге МЦД позволят разгрузить транспортную систему Москвы на 10–12 процентов.
Mos.ru: последние новости
Мини-футбол, рок и поэзия: как не заскучать в выходные Найди котика: истории усатых «сотрудников» московских музеев «“Золотая маска” в городе»: что театры покажут вне сцены
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение