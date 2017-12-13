Джоан Роулинг награждена Орденом кавалеров почета

Британская писательница Джоан Роулинг , создавшая серию книг о Гарри Поттере , во вторник была награждена британским Орденом кавалеров почета. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Церемония вручения награды прошла в Букингемском дворце. "Для меня честь и гордость получить такую награду", — приводит издание слова писательницы. Вручение ордена произошло через 20 лет после публикации первой книги о юном волшебнике — "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 год).