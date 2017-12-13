Джоан Роулинг награждена Орденом кавалеров почета 

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, во вторник была награждена британским Орденом кавалеров почета. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Церемония вручения награды прошла в Букингемском дворце. "Для меня честь и гордость получить такую награду", — приводит издание слова писательницы. Вручение ордена произошло через 20 лет после публикации первой книги о юном волшебнике — "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 год).
Орден кавалеров почета — награда за выдающиеся достижения в различных областях (искусстве, литературе, музыке, науке и других). Он был учрежден Георгом V в 1917 году. Его обладателями могут быть лишь 65 человек стран Содружества (не считая иностранцев, которые удостаиваются звания почетного кавалера этого ордена). Среди кавалеров ордена — ученый Стивен Хокинг, бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн и музыкант Пол Маккартни.