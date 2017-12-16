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Елочные базары в Москве откроются 20 декабря
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Елочные базары в Москве откроются 20 декабря 

Eva.ru 16 декабря 2017
Фото: Eva.ru
В столице планируется открыть 206 елочных базаров во всех районах города. Работать они будут вплоть до Нового года — до 31 декабря. В продаже будут не только ели, но и сосны, пихты, лапник и саженцы.
Отечественные ели будут доставлены из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, импортные — из Дании. Также на базарах москвичи смогут приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Больше всего базаров откроется на западе — 49, в центре Москвы всего 5.
Цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 350 рублей. Средняя стоимость елки, привезенной из Пермского края, — от 800 до 900 рублей за метр. Дороже всего обойдутся ели из Дании — их цена будет от трех тысяч рублей за метр. Все городские елочные базары оформят в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой. Ограждения торговых точек будут модульными, по форме напоминающими ель. Покупателям следует обращать внимание на наличие у продавцов кассового аппарата, линейки для замера дерева, подробного прайс-листа, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений. В каждой официальной точке продажи должна быть размещена вывеска «Елочный базар».
А в Домодедове выбрали главную елку страны — 90-летнюю ель для украшения Соборной площади срубили 15 декабря. Высота дерева составляет 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — 10 метров. По традиции выбор Кремлёвской ели осуществлялся специальной федеральной комиссией под руководством управления делами президента. Основными критериями при выборе дерева стали размеры и визуальная привлекательность.
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