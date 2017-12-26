Как встретить Новый год безопасно

Весёлые горки В пресс-центре « АиФ на Оби» представители управления культуры мэрии города Новосибирска, врачи, рестораторы и специалисты по организации праздников рассказали, как встретить новогодние праздники без последствий для здоровья и с хорошим настроением.

— В зимнее время сибиряки любят активный отдых и с радостью посещают многие городские площадки. Кто несёт ответственность за их содержание и техническое обеспечение?

Заместитель начальника управления культуры мэрии города Новосибирска Вадим Полещук:

В Новосибирске определены места основных площадок для проведения зимних гуляний. Организацией мероприятий на них занимается структура, за которой закреплена та или иная территория. Например, если это горки во дворах, то это местное ТСЖ. Если в парке — то администрация парка. Все эти организации руководствуются госстандартом при обустройстве горок, катков и других атрибутов для развлечений зимой. Конечно, от посетителей периодически поступают жалобы на организаторов ледовых городков и горок. Например, по поводу их содержания, уборки снега.

— Какие интересные городские праздники запланированы в Новосибирске на время зимних каникул?

Директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян:

В этом году мы перенесли городской каток с площади Ленина в Центральный парк. Такое решение приняли, чтобы дольше радовать горожан работой катка и поддерживать хорошее состояние льда.

Уже в декабре на площади Ленина начнёт свою работу ледовый городок. В новогоднюю ночь там традиционно пройдут народные гуляния. Новосибирцев поздравят первые руководители города и области. Также горожан ждёт насыщенная концертная программа. 4 января откроется Сибирский фестиваль ледяной скульптуры, а 7 января, на Рождество, запланирован большой праздник.

— Дети любят зимние развлечения. Но как защитить их от простуд и травм?

Читательница газеты, мама двоих детей Юлия Ходоренко:

В первую очередь, снаряжая ребёнка на детскую горку, нужно подобрать ему правильную одежду. Детская одежда должна быть из натуральных материалов. Например, в мороз –20 градусов и ниже необходимо одевать флисовые вещи. Но если температура воздуха выше, то не следует одевать на ребёнка слишком много одежды — во время активных игр на свежем воздухе он вспотеет, и тогда вероятность заболевания возрастёт. На руки ребятам лучше одевать непромокаемые перчатки или краги и обязательно брать с собой запасные.

Как обезопасить детей:

С маленькими детьми ходить на ёлку, на каток или в ледовый городок безопаснее в дневное время суток.

— Новый год — это повышенная вероятность травм не только на горке, но и дома. Например, пробка от шампанского, открытого «с хлопком», вполне может попасть в глаз.

Главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» города Новосибирска Владимир Кашников:

Вы даже не представляете, как часто обращаются к врачу с подобными травмами в дни новогодних каникул! Кроме того, нередко страдают глаза во время запуска фейерверков. Поэтому важно помнить о безопасности и соблюдать осторожность. Травма органа зрения всегда является тяжёлой, очень опасна и ведёт к ухудшению или потере зрения.

Опасные травмы:

Чаще всего люди получают травмы глаз, открывая бутылку шампанского или запуская петарду

— Многие не могут представить зимние праздники без ярких фейерверков. Какие из них могут использоваться в закрытом помещении, дома?

Директор ООО «Большой праздник» Сергей Семенов:

В квартире я бы рекомендовал использовать только хлопушки. Бенгальские огни, которые в нашем обществе принято считать безопасным развлечением, тоже могут вызвать пожар. Причём чаще всего возгорание происходит, когда дети балуются с огнём, а взрослые заняты застольем. Я бы рекомендовал в помещении использовать безопасные атрибуты, например, украшать помещения на новогодние праздники надувными шарами. Тем более что из них можно создавать разные фигурки на новогоднюю тематику, которые добавят праздничного настроения дома, в кафе или в офисе.

Сегодня рынок предлагает большой выбор продукции для развлечений. К примеру, цены на фейерверки сейчас варьируются от 30 рублей до 50 тысяч. Ассортимент пиротехники постоянно растет, сейчас применяют более 400 звуковых и визуальных эффектов. При выборе салюта главное соблюдать безопасность. То есть не стоит приобретать пиротехнику без сертификата или у уличных торговцев — от перепадов температуры изделия деформируются и могут сработать нештатно либо вообще не запуститься. По официальной статистике количество травм от использования фейерверков с каждым годом сокращается. Но есть ещё и неофициальная, согласно которой граждане очень часто не соблюдают правила пользования пиротехникой.

Важно:

Запускать фейерверк нужно на расстоянии 20–25 метров от зрителей.

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Большой праздник», Елена Штремлева:

Я бы посоветовала на корпоративные праздники или на торжества, в которых участвует большое число гостей, приглашать специалистов, которые организуют профессиональное фейерверк-шоу. Можно запустить фейерверки в воздух или организовать наземное пиротехническое шоу. Современные возможности позволяют делать салют эффектным — с узорами и фигурами, с музыкальным сопровождением.

Стоимость подобных программ на частных мероприятиях и корпоративах в Новосибирске — от 30 тысяч рублей.

— С какого возраста в запуске салютов могут принимать участие дети?

Сергей Семенов:

Взрослым нужно постепенно знакомить детей с фейерверками. То есть маленьким детям в возрасте до трёх лет лучше всего сначала наблюдать за салютом из окна. Также малышей можно знакомить с хлопушками. Ребят постарше можно брать с собой на улицу и показывать им, как правильно пользоваться пиротехникой, учить их запускать петарды на безопасном расстоянии. Правила застолья

— Какие существуют самые распространённые ошибки при составлении новогоднего меню?

Вице-президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Евгения Вторушина:

Во время празднования Нового года важно соблюдать меру во всём. Например, придерживаться одного выбранного спиртного напитка, а не смешивать всё подряд. Конечно, во время боя курантов допускается пригубить бокал шампанского, но продолжить торжество следует напитком, определённым изначально. Так же важно — закусывать. При этом делать это нужно правильно — для каждого вида спиртных напитков существует набор сочетаемых с ними продуктов и блюд. Кроме того, не следует находиться за столом всю новогоднюю ночь — прогуляйтесь, потанцуйте. Так вы сможете избежать переедания. Благодаря разумному подходу к культуре застолья утром вы будете чувствовать себя замечательно!

Не готовьте и не отваривайте продукты заранее. Лучше приступать к приготовлению блюд накануне праздника — тогда пища будет свежей, а вы избежите отравления. При этом не следует заготавливать еды больше, чем вы сможете съесть, а затем хранить её в холодильнике. Нарезать салаты и заправлять их соусом важно перед самой подачей на стол. Если у вас всё же остались лишние продукты, то заморозьте их для последующего приготовления.

— Новый год в России плавно перетекает в длинные каникулы. Стоит ли родителям ограничивать своих детей в играх на гаджетах или в просмотре мультфильмов?

Владимир Кашников:

— По санитарным нормам работать за компьютером взрослому человеку можно около 45 минут, а затем необходим перерыв, во время которого рекомендуется сделать зарядку для глаз. От постоянного зрительного напряжения возникает ложная близорукость (спазм аккомодации), которая может перейти в истинную. Кстати, новогодние каникулы — отличное время, чтобы приобрести здоровые привычки. Например, приучить себя регулярно делать зарядку для глаз!

Современные дети пользуются гаджетами с 2 лет. Хотя до 7 лет они вообще не должны знать, что это такое. Телевизор также противопоказан детям в возрасте до 3 лет, малыши в возрасте до 5 лет могут смотреть телевизор около 15 минут в день, ребята до семилетнего возраста — около 30 минут в день.

Юлия Ходоренко:

— На зимних каникулах мы, как правило, всей семьёй уезжаем из города в гости к родным. А там ребятне не до гаджетов. Дома моя старшая дочь сидит за компьютером определённое время. На каникулах, я считаю, лучше проводить досуг на свежем воздухе.