Не как у людей: 11 странных рождественских традиций

В каждой стране свои традиции. И порой они могут показаться другим ну очень странными. Судите сами.

1 Дарить неприличные фигурки

Самый популярный рождественский сувенир в Каталонии — фигурка каганера. Так называют здесь человека, присевшего по нужде. Звучит дико, но каталонцы считают его символом благополучия и достатка. Прототипом для фигурки становятся многие известные персонажи: от звезд кино и футболистов до мировых лидеров и даже королевских особ. 2 Бить полено

Еще одна каталонская традиция — дарить детям в начале декабря бревно. Полено в красном колпачке и с широкой улыбкой зовут Кага Тио. Все время до праздника ребенок должен заботиться о своем подопечном: укрывать одеялом, «подкармливать» сладостями, орехами и фруктами. А в рождественский вечер откормленного и довольного жизнью Кага Тио вся семья начинает… дубасить палкой, чтобы из него посыпались подарки! 3 Прятать метла

Когда-то давно в Норвегии верили, что в Сочельник в небе появляются ведьмы и другие злые духи. Передвигаются они на метлах, которые крадут у добропорядочных граждан. Чтобы не лишиться полезной вещи, норвежцы на ночь прятали все метла в доме. В некоторых семьях это делают до сих пор. 4 Чествовать козла

Рождественский козел, сделанный из соломы, — главный элемент праздничного декора в Швеции. Родом этот персонаж из скандинавских мифов: в колеснице, запряженной парой козлов, ездил бог Тор. Сейчас его играет в марвеловских фильмах красавчик Крис Хемсворт. 5 Есть фастфуд

Японцы не относят себя к фанатам Рождества. Праздник здесь почти не отмечают. У них разве что одна традиция — проводить этот день в ресторанах быстрого питания, поглощая жареных цыплят. В праздник здесь бывает не пробиться — заказывать столик лучше заранее. 6 Пугать детей

Дарить подарки детям — отличная мысль. Но если ребенок был в этом году непослушным? К таким озорникам в Австрии приходит Крампус — страшное существо с козлиными рогами, колокольчиком и розгами. Крампус всегда сопровождает Святого Николая (местного Дед Мороза). Добрый святой отвечает за подарки, а демон грозится засунуть непослушных детей в мешок и унести в пещеру.

7 Кататься на роликах

В Каракасе, столице Венесуэлы, на праздничную службу в церковь местные жители приезжают… на роликах. Чтобы люди в Рождество могли спокойно покататься, в городе для них даже перекрывают улицы. 8 Ждать в гости ведьму

В Италии подарки детям раздает ведьма Бефана. Ее праздник приходится на 6 января. Хорошим ребятам она приносит игрушки, а плохим — уголь. Все хорошо, но у нас к итальянцам только один вопрос: «Куда делся Дед Мороз?».

9 Купаться в ледяной воде

Оказывается, не только в России есть моржи. Традиционные рождественские заплывы в ледяной воде практикуют в Британии и Ирландии, а также во французской Ницце. Правда, жителям последнего города повезло больше — Средиземное море теплее. Мы лучше туда поедем! 10 Ходить на кладбище

В Финляндии утром в Рождество принято ходить на могилу к усопшим родственникам. А в Португалии на рождественский стол всегда ставят одну лишнюю тарелку и прибор для духов предков. Считается, что они обязательно придут на ужин и целый год будут присматривать за своими родными. 11 Смотреть «Морозко»