Не как у людей: 11 странных рождественских традиций 

В каждой стране свои традиции. И порой они могут показаться другим ну очень странными. Судите сами.
1 Дарить неприличные фигурки
Самый популярный рождественский сувенир в Каталонии — фигурка каганера. Так называют здесь человека, присевшего по нужде. Звучит дико, но каталонцы считают его символом благополучия и достатка. Прототипом для фигурки становятся многие известные персонажи: от звезд кино и футболистов до мировых лидеров и даже королевских особ.
2 Бить полено
Еще одна каталонская традиция — дарить детям в начале декабря бревно. Полено в красном колпачке и с широкой улыбкой зовут Кага Тио. Все время до праздника ребенок должен заботиться о своем подопечном: укрывать одеялом, «подкармливать» сладостями, орехами и фруктами. А в рождественский вечер откормленного и довольного жизнью Кага Тио вся семья начинает… дубасить палкой, чтобы из него посыпались подарки!
3 Прятать метла
Когда-то давно в Норвегии верили, что в Сочельник в небе появляются ведьмы и другие злые духи. Передвигаются они на метлах, которые крадут у добропорядочных граждан. Чтобы не лишиться полезной вещи, норвежцы на ночь прятали все метла в доме. В некоторых семьях это делают до сих пор.
4 Чествовать козла
Рождественский козел, сделанный из соломы, — главный элемент праздничного декора в Швеции. Родом этот персонаж из скандинавских мифов: в колеснице, запряженной парой козлов, ездил бог Тор. Сейчас его играет в марвеловских фильмах красавчик Крис Хемсворт.
5 Есть фастфуд
Японцы не относят себя к фанатам Рождества. Праздник здесь почти не отмечают. У них разве что одна традиция — проводить этот день в ресторанах быстрого питания, поглощая жареных цыплят. В праздник здесь бывает не пробиться — заказывать столик лучше заранее.
6 Пугать детей
Дарить подарки детям — отличная мысль. Но если ребенок был в этом году непослушным? К таким озорникам в Австрии приходит Крампус — страшное существо с козлиными рогами, колокольчиком и розгами. Крампус всегда сопровождает Святого Николая (местного Дед Мороза). Добрый святой отвечает за подарки, а демон грозится засунуть непослушных детей в мешок и унести в пещеру.
7 Кататься на роликах
В Каракасе, столице Венесуэлы, на праздничную службу в церковь местные жители приезжают… на роликах. Чтобы люди в Рождество могли спокойно покататься, в городе для них даже перекрывают улицы.
8 Ждать в гости ведьму
В Италии подарки детям раздает ведьма Бефана. Ее праздник приходится на 6 января. Хорошим ребятам она приносит игрушки, а плохим — уголь. Все хорошо, но у нас к итальянцам только один вопрос: «Куда делся Дед Мороз?».
9 Купаться в ледяной воде
Оказывается, не только в России есть моржи. Традиционные рождественские заплывы в ледяной воде практикуют в Британии и Ирландии, а также во французской Ницце. Правда, жителям последнего города повезло больше — Средиземное море теплее. Мы лучше туда поедем!
10 Ходить на кладбище
В Финляндии утром в Рождество принято ходить на могилу к усопшим родственникам. А в Португалии на рождественский стол всегда ставят одну лишнюю тарелку и прибор для духов предков. Считается, что они обязательно придут на ужин и целый год будут присматривать за своими родными.
11 Смотреть «Морозко»
Удивительно, но в Чехии 31 декабря обязательно показывают советскую сказку «Морозко», снятую режиссером Александром Роу в 1964 году. А вот американцем когда-то сказка совсем не понравилась — фильм стал худшей в прокате иностранной картиной. Сказку называли галлюциногенной, а актеров бездарными, сценаристов обвинили в приеме наркотиков, а Фредди Крюгера стали считать милашкой по сравнению с пугающей Бабой-ягой. Все-таки прав был Задорнов. Мы очень разные!