Новый год в горах: сколько стоят лучшие направления

Несмотря на то, что такие направления, как Шамони, Вербье и Санкт-Антон, по-прежнему пользуются огромной популярностью, почему бы именно этой зимой не открыть для себя неизведанные трассы и избежать толпы людей?

Andorra Park Hotel

Андорра

Расположенный в самом сердце Андорры-Ла-Вельи, этот престижный отель предлагает своим гостям лучшие лыжные трассы и подъемники днем и расслабляющие спа-процедуры и рестораны вечером, а также открытый бассейн, в котором смогут искупаться те, кто не боится холода.

Отель Andorra Park Hotel можно забронировать по цене от 7 258 рублей за номер в сутки. Reindl's Partenkirchner Hof

Гармиш-Пантенкирхен, Германия

Как правило, Германия больше ассоциируется с вкусными колбасками, чем с лыжами. Тем не менее, Гармиш — это лучший горнолыжный курорт страны, предлагающий своим гостям два типа трасс, включая ледник. Это означает, что даже самые продвинутые лыжники и сноубордисты смогут оттачивать здесь свое мастерство.

Останавливаясь в Reindl’s Partenkirchner Hof, вы сможете сполна насладиться красотой немецких Альп. Этот маленький семейный отель очарует вас своим гостеприимством и позволит погрузиться в атмосферу и традиции Баварии.

Отель Reindl's Partenkirchner Hof можно забронировать по цене от 6 277 рублей за номер в сутки. Hôtel Alpina

Zinal, Швейцария

Для любителей острых ощущений, которые предпочитают неизведанные альпийские тропы, идеальным местом станет живописный швейцарский Зиналь. Отель Alpina, расположенный в самом центре курорта и всего в десяти минутах пешком от главных подъемников, оформлен в стиле шале и прекрасно подойдет для отдыха с семьей и друзьями. Кроме того, к услугам гостей открытая терраса с завораживающим видом на горы.

Отель Alpina можно забронировать по цене от 5 959 рублей за номер в сутки. Explorer Cabins At Yellowstone

БигСкай, штат Монтана (США)

Отельный комплекс BigSkyв американском штате Монтана занимает огромную территорию. Общая площадь трасс равняется 8000 м2. Лыжники и сноубордисты любого уровня подготовки найдут здесь подходящий для себя вариант: от аккуратных склонов с длинными трассами до сложных маршрутов — «черный» и «двойной черный ромб». Пронизанный домашней атмосферой и уютом отель Yellowstone National Park Cabins — идеальное место для отдыха после активного дня на склоне. Кроме того, к услугам гостей небольшой мангал и маршмеллоу в подарок.

Отель Explorer Cabins At Yellowstone можно забронировать по цене от £135 за номер в сутки. Yongpyong Resort Dragon Valley Hotel

Пхёнчхан, Южная Корея

Несмотря на популярность среди местных лыжников, Южная Корея — не то место, которое первым приходит в голову при выборе горнолыжного курорта. Тем не менее Пхёнчхан, который активно готовится к Олимпиаде-2018, не оставит вас равнодушными. Отель Yongpyong Resort Dragon Valley, расположенный прямо на склоне, дает гостям возможность встать на лыжи буквально с порога собственного дома. На территории отеля расположено 15 ресторанов с широким выбором традиционных корейских блюд, а также европейской кухней, включающей в себя потрясающие стейки и пасту. Также к услугам гостей отеля сауна, спа-центр и аквапарк (за дополнительную плату). Идеальная программа на каникулы!

Отель Yongpyong Resort Dragon Valley Hotel можно забронировать по цене от 5 717 рублей за номер в сутки.