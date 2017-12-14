Новый год на борту яхт Флотилии «Рэдиссон Ройал»

Декабрь — это праздничная атмосфера, предновогодняя суета, заготовка подарков и ожидание чуда. Чтобы разнообразить досуг и почувствовать приближение Нового года, отправляйтесь в зимний круиз на яхтах Флотилии «Рэдиссон Ройал».

Яхты Флотилии единственные в Москве не прекращают навигацию в холодное время года. Когда русская зима сковывает льдом воды Москвы-реки, за дело берутся яхты ледового класса Флотилии.

Жителям и гостям столицы доступно увлекательное путешествие на яхте по заснеженной Москве-реке: хруст льда под мощным килем и усиленным корпусом добавляет острых ощущений.

Современное оснащение, 300-метровый салон, система климат-контроля и ресторанное обслуживание позволяют с комфортом путешествовать по Москве-реке, не обращая внимания на погодные условия.

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Зимний круиз на яхтах «Рэдиссон» — это отличная альтернатива походам в ресторан, а также необычное место для проведения новогодних праздников в семейном или дружеском кругу. Огни вечерней столицы, падающие снежинки за окном и потрясающие виды достопримечательностей центра Москвы — лучшие декорации к каждому круизу.

Для удобства гостей представлены несколько категорий салонов.

Основной зал вместимостью до 300 персон: всепогодное панорамное остекление, климат-контроль, бар, танцпол с современным мультимедийным оборудованием.

Салон Первого класса на верхних палубах супер-яхт: идеален для проведения семейных мероприятий, юбилеев, деловых конференций, а также бизнес-семинаров. Респектабельные интерьеры из натурального дерева, повышенное внимание стюардов, расширенное барное меню, приватность и комфорт (посадка на рейсе — 32 персоны).

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Салон Ройал класса (яхта «Монтана»): авторская кухня, комфортабельные диванные группы, контактная барная стойка вдоль всей палубы, живая музыка на вечерних рейсах с четверга по субботу. Яхта-ресторан «ERWIN. Река» во время стоянки функционирует в обычном режиме ресторана, регистрация на рейс не нужна.

За 30 минут до отправления гостям предложат купить билеты и совершить речную прогулку, наслаждаясь изысканными блюдами из рыбы и морепродуктов и видами на главные достопримечательности столицы.

Гостей приятно удивит авторская кухня. Для каждой категории салона представлена разная кухня с изысканными блюдами, приготовленными на борту. Сегодня на яхтах Флотилии работают три шеф-повара высокого класса — есть из чьей кухни выбрать.

В Основном зале представлена интернациональная кухня под руководством бренд-шефа Сергея Маслова , лучшего ученика французского повара Режиса Тригеля. В салоне Ройал класса представлена городская кухня с русским уклоном под руководством гуру гастрономии Николая Бакунова. А рыбный ресторан «Erwin. Река», входящий в сеть ресторанов Александра Раппопорта на борту одной из яхт, возглавляет шеф-повар Алексей Рябов

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Отправляйтесь в зимний круиз по Москве-реке, чтобы почувствовать атмосферу праздника и чудес: заснеженные виды любимой столицы, живая музыка с четверга по субботу на рейсах в салоне Ройал класса.

А с 15 декабря по 31 января наши шеф-повара подготовили для гостей специальное Рождественское меню.

Для проведения новогоднего корпоратива, да и для организации мероприятия любого формата белоснежные яхты «Рэдиссон Ройал» подходят как нельзя лучше — особенно для тех, кто ищет небанальное место для проведения мероприятий и при этом не хочет жертвовать уровнем кухни.

Если вы еще не определились с местом проведения корпоратива, предлагаем отметить его необычно и со вкусом на борту одной из белоснежных яхт Флотилии.

Флотилия «Рэдиссон Ройал» запланировала и детскую программу в период новогодних праздников, уже полюбившиеся и детям и взрослым «Ёлочные рейсы».

Со 2 по 7 января приглашаем всех мальчишек и девчонок, а также их родителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие по сверкающей белоснежным снегом Москве-реке! На «Ёлочных рейсах наших юных пассажиров ждет новогодняя интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, захватывающие сказки-спектакли, много веселых игр и конкурсов, а также подарки от Деда Мороза.

Конечно же, главное зрелище — это яхта, уверенно рассекающая лед. Дети получат непередаваемые впечатления. Согласитесь, почувствовать себя „морским волком“ или „покорителем Арктики“ — неповторимое удовольствие.

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Новогодние елки на яхтах „Рэдиссон“ подарят ощущение свободы, сказки и праздника не только детям, но и их родителям.

Взрослым будет не менее интересно отправиться в новогодний зимний круиз по Москве-реке. Комфортабельный салон, панорамные окна, через которые открывается потрясающий вид на снежную столицу, рождественское меню и другие изысканные блюда от шеф-поваров Флотилии украсят новогодние праздники и сделают январский мини-отпуск незабываемым.

Стоимость детского билета на Ёлочный рейс — 1950 рублей.

* В стоимость билета входит речная прогулка, новогодняя анимационная программа, подарок от Деда Мороза, а также присутствие одного сопровождающего. Стоимость дополнительного билета на взрослого человека — 750 рублей.

Расписание Ёлочных рейсов

* Даты проведения Елочных рейсов: 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января

* Время отправления рейсов: в 12-00 (посадка на борт в 11-30) и в 16-00 (посадка на борт с 15-30).

* Продолжительность Ёлочных рейсов: 2 часа

* Маршрут: Причал „Гостиница „Украина“ — Памятник Петру I — причал „Гостиница „Украина“.