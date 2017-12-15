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Куда улететь на выходные: выбираем направление
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Куда улететь на выходные: выбираем направление 

Peopletalk 15 декабря 2017
Фото: Peopletalk
Рассказываем, куда можно улететь на субботу и воскресенье, чтобы отдохнуть от шумной Москвы.

Барселона (Испания)

Что посмотреть за два дня: площадь Каталонии — огромный сквер с деревьями, фонтанами и крупнейшим в городе торговым центром El Corte Ingles. Бульвар Рамбла — здесь представлены 50% всех достопримечательностей Барселоны. Собор Святого Семейства — недостроенное творение архитектора Гауди.
Цена: от 13 тысяч рублей
Температура: +15

Ереван (Армения)

Что посмотреть за два дня: парк Победы и знаменитая статуя «Мать Армения». «Вернисаж» — большой блошиный рынок, где можно купить все: от украшений из серебра до подарочных дудуков.
peopletalk
Собор святого Григория Просветителя — лучше, кстати, идти вечером: тогда ты увидишь, как из-под навеса вылетают летучие мыши. Северный проспект — армянский вариант Нового Арбата.
Цена: от 10 тысяч рублей
Температура: +2

Тунис (Тунисская Республика)

Что посмотреть за два дня: Карфаген — это престижный пригород столицы, здесь находится летняя резиденция президента, а давным-давно это был самый богатый город страны. Медина — огромная колоритная площадь с местной едой и развлечениями для туристов. Музей Бардо — крупнейшее в мире собрание римских мозаик.
Цена: от 25 тысяч рублей
Температура: +16

Дубай (ОАЭ)

Что посмотреть за два дня: магазин Candylicious — царство конфет, пастилы и мармелада. Золотой рынок — столько богатства в одном месте ты еще не видел. Парк Джумейра Бич — 13 гектаров деревьев, зеленых кустов и чистого воздуха. И конечно, шопинг!
Цена: от 15 тысяч рублей
Температура: +27

Ларнака (Кипр)

Что посмотреть за два дня: церковь святого Лазаря — здесь сохранились мощи святого, чудотворная икона и иконостас XVII века.
peopletalk
Цена: от 11 тысяч рублей
Температура: +18
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