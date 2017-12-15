Названы лучшие авиакомпании для вегетарианцев

Специалисты ассоциации ProVeg отмечают растущий спрос на вегетарианские блюда в бортовом питании по всему миру. Именно поэтому они изучили меню 50 крупнейших авиакомпаний и составили рейтинг лучших перевозчиков для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения. При этом, эксперты учитывали не только разнообразие блюд, но и доступность информации о них на сайте компании, а также простоту заказа.

Лидером признана скандинавская компания SAS. На каждом ее рейсе предлагаются вегетарианские и веганские закуски. В других блюдах доля мяса уменьшена. На втором месте — швейцарские воздушные линии SWISS. Компания сотрудничает со старейшим вегетарианским рестораном в Цюрихе Haus Hiltl, который специально разработал для пассажиров блюда без мяса. Завершает топ-3 Air India. Перевозчик с 2017 года кормит своих пассажиров в эконом-классе на всех внутренних рейсах исключительно вегетарианскими блюдами.

Авиакомпания «Аэрофлот» в рейтинге ProVeg заняла 4 место. Как отмечает сам перевозчик, на рейсах предлагается 17 вариантов специального питания, в том числе несколько вегетарианских. Пассажирам во всех классах обслуживания доступны для заказа блюда строгой вегетарианской диеты (без животной пищи, молока и яиц), азиатский вегетарианский рацион (без мяса и рыбы, с ограниченным использованием молочных продуктов) или фруктовое питание. Такое меню предоставляется по предварительному заказу не позднее, чем за 36 часов до вылета рейса и без дополнительной платы. Правда, рассчитывать на такой богатый выбор можно только при вылете из Шереметьево

Эксперты ProVeg отмечают, что почти каждая крупная международная авиакомпания сегодня предоставляет, по крайней мере, один вид полного веганского питания и несколько вегетарианских вариантов, которые можно заказать заранее без каких-либо дополнительных трат.