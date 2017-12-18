Bar Walking — новое городское развлечение

«Афиша–Мир» и Johnnie Walker придумали новое городское развлечение — Bar Walking.

Это альтернатива бархоппингу для тех, кому интересен город: прогулки от бара к бару в компании известных москвоведов. В качестве приятного дополнения к каждой прогулке экскурсантов угощали фирменным цитрусовым коктейлем Johnnie Fizz.

Первые экскурсии в жанре Bar Walking состоялись в ноябре по трем маршрутам: Покровка, Большая Дмитровка и Миуссы. Путешествуя между барами, участники экскурсий узнавали, как жили и выпивали на этих улицах раньше, грелись горячительными напитками и продолжали гулять. Keep walking!

Экскурсию по Покровке провела 19 ноября Хельга Патаки — гид, краевед и мастер режиссуры городского пространства. Живые неформальные рассказы о закоулках Покровки, городские легенды о тайном венчании императрицы Елизаветы и детских балах, на которых учился флиртовать Пушкин, позволили по-новому взглянуть на модную пешеходную улицу со множеством баров.

Вместе с историком Москвы Алексеем Дедушкиным состоялась прогулка между барами Большой Дмитровки — улицы, на которой веками выпивали все, от скоморохов до кумиров советского андеграунда. Где пили Есенин с Мариенгофом, почему дом 13 не провалился в овраг «дмитровского неудобья» и зачем Люсьен Оливье перемешал свой салат — об этом узнали участники экскурсии 25 ноября.

Третью экскурсию провел 2 декабря москвовед Павел Гнилорыбов — по Миуссам, прогрессивному району эпохи революции.

Участники узнали, что прятали за слишком большим домом на Тверской-Ямской, в каком трамвайном парке работал Паустовский и как торговцы фруктами из Батуми прятали подпольный станок-американку.

Хорошая новость для тех, кто не успел принять участие в экскурсиях: маршруты можно повторить самостоятельно — по гиду «Афиши–Мир».

партнерский материал

Отзывы участников экскурсий

Так здорово не нестись куда-то по Москве, а рассматривать здания. Гнилорыбов — кладезь интересных историй. Прекрасная компания, уютные «Простые вещи» — несмотря на холод, мне не хватило, хотелось еще и еще (но теплые ботинки бы не помешали).

Узнала много нового, хотя казалось, что знаю в этом районе каждый закоулок. Забавное ощущение: побыть туристом в родном городе, хотя на работе как раз готовлю программы по Москве для французов. Вообще, было ощущение экскурсии для своих — upper-level! И коктейль Johnnie Fizz отличный — согрел, несмотря на лед. Дома хочу повторить.

Екатерина Якушева, старший менеджер отдела Франции

Дмитровка, Кузнецкий Мост и Камергерский переулок — наверное, мой самый насмотренный район в Москве. Почти каждый день я почему-то оказываюсь здесь: то с кем-то встречаюсь, то просто гуляю. Казалось бы, что нового я могу тут увидеть? Оказалось безумно интересно взглянуть на вдоль и поперек исхоженные места под совершенно новым углом — с точки зрения питейной истории района.

Мы побывали в неожиданных закоулках, больше всего поразили задворки некогда знаменитой гостиницы «Шевалье». Со двора дом занавешен тряпками, за ними кто-то умудряется жить — а ведь когда-то здесь были роскошные обеды, описанные у Толстого.

История про тройное самоубийство вокруг красавицы Оленьки Грибовой тоже фантастическая. Мне так понравилось на экскурсии по Дмитровке, что я пришел и на следующую — по Миуссам. Было интересно узнать про огромный собор Александра Невского , который должен был стать доминантой района, про самый либеральный университет Российской империи тоже было для меня открытием. В общем, барволкинг — отличный проект, с нетерпением жду новых экскурсий!

Дмитрий Китавин, сет-дизайнер

Формат барволкинга интересный и для Москвы новый. В Европе везде велоэкскурсии и туры по кабакам, но речь обычно про сами бары. В Москве же столько достопримечательностей — и правда стоит смотреть по сторонам. У искушенной московской публики, которую трудно удивить, такой формат имеет все шансы стать популярным. Идею нужно обязательно развивать! Такое классное начинание должно собирать больше людей.

Летом барволкинг будет еще актуальнее, а для зимы свои плюсы: в какой-то момент все так замерзли, что остановка в баре посередине маршрута была очень кстати.

Персона дня — Хельга Патаки: она с детства жила в этом районе и транслировала свою любовь к нему нам. Это большая ценность — услышать то, чего не прочитаешь в книжках, без ее живых, эмоциональных комментариев было бы не так круто. «Афиша–Мир» выбрала правильного экскурсовода и собрала очень приятную публику — за 2,5 часа прогулки ни разу не возникло ощущения толпы. У проекта отличная аудитория!

Про Покровку мы давно знаем, что здесь замечательно гулять, заходя во дворики и бары. Два новых места я для себя запомнил: барочный Дом-комод, где Пушкин учился флиртовать на детских балах, и спрятанный в арке Духин сад с черным кубометром — летом обязательно вернусь.

Иван Афанасов, основатель компании,

выпускающей биопластические материалы для лечения ран