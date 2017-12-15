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Опубликовано уникальное фото Нью-Йорка
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Опубликовано уникальное фото Нью-Йорка 

Ридус 15 декабря 2017
Фото: visualhunt.com
Американский фотохудожник Дэн Пич сделал уникальный снимок с разрешением в 425 мегапикселя, которое эквивалентно изображению 205-дюймового телевизора с функцией full-HD.
Невероятного качества панорамное фото Нью-Йорка было размещено на сайте компании VAST, созданной Пичем в 2017 году.
Автор фотографии также подробно описал историю создания этого произведения фотоискусства. По его словам, у него ушло много часов, чтобы сделать 105 различных кадров. В итоге ему удалось добиться совершенно фантастического эффекта, запечатлев на одном снимке небо над городом в ночное и дневное время. Таким образом, ночь на левой части фото плавно переходит в день, изображенный на правой части.
Кроме того, он попытался отобразить на фотографии то особое время дня, когда Нью-Йорк выглядит ослепительным. Поэтому он дождался снегопада, который придал городу белизну и блеск.
Пич также рассказал, что фотосъемку он осуществлял с крыши одного из самых высоких нью-йоркских небоскребов, расположенных на Манхэттене.
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