Лучшие рождественские ярмарки Европы

28 декабря в Европе откроются традиционные рождественские базары. Куда лучше отправиться, если вы хотите прогулять работу еще до начала новогодних каникул? Германия

Считается, что традиция устраивать рождественские ярмарки родилась именно в Германии. Вероятно, поэтому здесь они до сих пор остаются, пожалуй, лучшими в мире. В первые выходные Адвента (за 4 воскресенья до Рождества) базары открываются во всех крупных и не очень городах страны. Разноцветные гирлянды, нарядные елки, традиционные колбаски и, конечно, глинтвейн рекой! В каждом городе у базаров есть свои маленькие особенности, но куда бы вы ни отправились, вам обязательно будет весело и вкусно.

Берлин зимой преображается: город отбрасывает остатки серьезности, на улице появляются веселые Санта-Клаусы и огромные неоновые снеговики, по проспектам «скачут» волшебные олени из лампочек, а на площадях светятся рождественские базары. На каждом из них можно купить приятные мелочи для друзей и родственников, елочные украшения и праздничную мишуру. Но туристы, да и сами берлинцы, приходят сюда не только за покупками: на ярмарках можно вкусно и недорого поесть. В Берлине стоит пробовать традиционный карривурст, который можно запить одним из многочисленных видов «глювайна», как немцы называют глинтвейн. На каждой ярмарке свои кружки с особенным дизайном (их выдают за депозит в 2-3 евро, который вам возвращают, когда вы отдаете назад пустую кружку). Если пара евро для вас не деньги, можете забирать кружку с собой. Будьте бдительны: унося по кружке с каждого базара, к концу поездки придется покупать еще и чемодан для них.

Мюнхен — город, жителям которого не нужен повод для праздника. Здесь круглый год колбаски килограммами и пиво рекой. Баварцы — веселые и гостеприимные люди, которые просто обожают Рождество. Скучать в их компании вам точно не придется. Мюнхенские базары — шумные и веселые, с аттракционами и концертами по вечерам. Почувствуйте себя местным и напейтесь (зачеркнуто) зарядитесь позитивом на весь грядущий год.

Дюссельдорф, кажется, должен получить специальный приз за самые креативные ярмарки. Они здесь действительно очень разные. Не случайно в Дюсселе говорят: «Если вам не понравилась наша ярмарка, сходите на соседнюю». Палатки с ангелочками, сказочные гномики, огромное колесо обозрения на набережной (штука сезонная, летом его здесь не бывает) и прочие элементы новогодней сказки превращают вполне деловой город в волшебную деревню.

У Кельнского собора (учтите, что от Дюссельдорфа до Кельна можно добраться за полчаса, поэтому не упустите шанс увидеть больше) жизнь кипит в любое время года, но в Адвент здесь начинается настоящий праздник. Попробуйте жареный сыр: местные его уважают. Еще одно традиционное блюдо региона Северный Рейн-Вестфалия — картофельные лепешки ребенкюхе с яблочным пюре. Учтите, что они очень сытные, поэтому одной порции вполне хватит на двоих не очень голодных людей. Домой из Кельна стоит прихватить нугу, которую тоже продают на базарах: не сломайте зубы.

Если в запасе у вас окажется день-другой, посетите соседний Ахен. Путеводители уверяют, что ярмарки в этом городе — одни из самых красивых в Германии. Эта информация притягивает туристов, поэтому на ахенских базарах яблоку негде упасть — ни простому, ни в карамели. В общем, чтобы подойти к палатке с глинтвейном, придется набраться терпения. Еще одна фишка Ахена заключается в том, что до границ с Бельгией и Нидерландами отсюда можно в прямом смысле слова пешком дойти. А там тоже ярмарки, ярмарки… Австрия

Вену часто называют столицей Рождества. И действительно: если вы хоть раз увидите, какими огнями сияет Ратушная площадь в Адвент, вы уже никогда не сможете этого забыть. Австрийские ярмарки, в общем, похожи на немецкие: те же колбаски, тот же глинтвейн. Пожалуй, в Германии побольше фермерской продукции, которую можно увезти домой к новогоднему столу. А вот пряники, сладости и всевозможные украшения для дома у австрийских соседей ничуть не хуже. И, конечно, Вену нельзя представить без музыки: хоры в Ратуше, концерты в соборе святого Стефана, звуки трубы в церквях… Все это добавляет городу еще одну щепотку волшебства.

В Зальцбурге перед Рождеством вам будет почти так же весело, как и в Мюнхене (не случайно же немцы считают Зальцбург Баварией). Только масштабы немного другие: в отличие от Мюнхена. Зальцбург маленький и уютный, поэтому в атмосферу сказки здесь погрузиться еще проще, чем в других городах.

В курортном Бадене (не путать с немецким Баден-Баденом) даже ярмарки расслабленные. Сюда приходят местные и «утомленные нарзаном» туристы. На каждом столике, за которым пьют глинтвейн, — свечи и рождественские композиции. Обратите внимание на сувениры и украшения ручной работы — в Вене вы такого можете не встретить, да и цены там будут на порядок выше. Словакия

Ярмарки в Словакии имеют пару характерных особенностей: здесь дешево и очень сытно! Разницу в цене особенно почувствуют те туристы, которые прибыли в Братиславу на денек из соседней Вены. Съесть и купить хочется все. Обратите внимание на изделия из шерсти и меха — здесь они уютные и довольно высокого качества. Глинтвейн в кружки в Братиславе наливать не принято (то ли экономия, то ли вопрос безопасности), но из пластиковых стаканчиков пить тоже ок (особенно после второго стакана). По выходным на площади у Ратуши выступают музыкальные коллективы, в основном народные. Песни и музыку слышно за версту, берите беруши из самолета. Финляндия

Ну да, чувак по имени Йоулупукки отсюда. Пожалуй, это достаточный аргумент для поездки. А еще здесь можно покататься на оленях и увязнуть по колено в снегу прямо в столице. Ярмарки в Хельсинки проводят не с таким размахом, как в Австрии или Германии, но есть в их камерной атмосфере что-то милое и домашнее. Глинтвейн тоже наливают: правда, безалкогольный. В качестве компенсации в стаканчик можно насыпать миндаля в любых количествах. Из популярной «ярмарочной» еды, помимо колбасок, множество блюд из рыбы, включая очень вкусный и согревающий рыбный суп.

Побежали! Ой, то есть полетели!