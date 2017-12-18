Новый год в Петербурге

Оказались ли вы случайно под Новый Год в Петербурге, как герой фильма «Ирония судьбы», или намеренно взяли билет в Северную столицу — это неважно. Главное, что вы обязательно найдете, где провести время, купить подарки и проникнуться праздничной атмосферой. Ярмарка на Пионерской площади

Каникулы в Петербурге начните с открытия ежегодной рождественской ярмарки под открытым небом у ТЮЗа. В день открытия на ярмарку приедет из Великого Устюга всероссийский Дед Мороз. Под праздничными иллюминациями разместятся домики-резиденции, где жители и гости города смогут познакомиться с рождественскими традициями Англии, Индии, Чехии, Китая. Не обойдется и без русских традиций, национальных блюд и сувениров. Во время работы ярмарки будут проводиться различные шоу, а также рядом откроют каток.

Когда: 23 декабря-7 января (1 января 2018 года с 14:00 до 21:00.) Фильм в библиотеке

Если бы вы были дома в праздники, то не избежали бы просмотра «Один дома». Не стоит изменять традициям. В католическое Рождество променяйте удобный диван и пульт от телевизора на общественный просмотр одного из самых праздничных фильмов в Библиотеке им. К. А. Тимирязева. Мероприятие проходит в рамках недели «Рождественская сказка», посещение которой бесплатно. Не забудьте друзей, сладости и хорошее настроение.

Когда: 25 декабря Шоу «Снежная королева»

Каждый год ходите с семьей на «Щелкунчика»? Оказавшись в Петербурге, стоит скорректировать планы. Народные артисты РФ Аскольд и Эдгард Запашные в этом году представят постановку по сказке Андерсена «Снежная королева». Классическая история предстанет в новом свете под руководством знаменитых циркачей. Олени, медведи, собаки и, конечно же, главные герои будут исполнять акробатические номера. Впервые в любимом с детства сюжете появятся дрессировщики, иллюзионисты и воздушные гимнасты. Сопутствовать сказке и фееричному шоу будут великолепные декорации и музыка.

Когда: с 28 декабря-8 января в Концертно-спортивном комплексе «Сибур Арена» Лапландия парк

Деда Мороза на улице города вы, скорее всего, видели и не раз, а вот оленей, его верных спутников, просто так не встретить. Придется поехать в Крестовый парк. Здесь прекрасно гулять по заснеженным тропинкам, но в новогоднее время стоит воспользоваться возможностью и заглянуть во временный «Лапландия парк». Хотя, заглянуть не совсем то слово. Выделите для него не меньше половины дня, потому что вам захочется успеть и покормить ягелем оленей на ферме, и покататься на коньках, и посидеть в кафе на территории парка с горячим чаем.

Когда: 9 декабря-7 января Фестиваль «Новогодняя кутерьма»

Выехать из центра Петербурга стоит также ради фестиваля, который традиционно проходит в музее-заповеднике Гатчине. Ярмарочный городок на Дворцовом плацу, мастер-классы в Детских гостиных, экскурсия в Гатчинский дворец с подробным рассказом о том, как в нем отмечали зимние праздники, рождественский вертеп в Приоратском дворце, «Собачий бал» и целый ряд других мероприятий ожидает посетителей фестиваля в течение недели. Однозначно стоит вписать посещение этого места в свой список дел в Северной столице, если едете с семьей.