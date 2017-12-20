Тверская улица станет пешеходной на Новый год

В период новогодних праздников на Тверской улице в Москве развернется театральная жизнь. Здесь откроются десять сценических площадок фестиваля "Путешествие в Рождество".

На три дня Тверскую также сделают полностью пешеходной, сообщает телеканал "360".

Машины не будут ездить по ней с 31 декабря по 2 января от Триумфальной до Манежной площади. Пешеходы смогут свободно ходить и по Охотному Ряду, Театральному проезду — до пересечения с Петровкой, и Моховой улице — до пересечения с Большой Никитской.

Гостей, пришедших на театральные площадки, встретят Снегурочка, Щелкунчик, Садко, Снежная Королева и другие герои знаменитых сказок, воплощенных в произведениях балета, оперы и спектаклях.

В канун Нового года, 31 декабря, площадки будут работать с полудня и до трех ночи. 1 января представления на них начнутся в 12:00 и завершатся к 22:00, а 2 января — с 11:00 до 22:00. От сцены к сцене переходить можно будет в любом порядке и направлении.

На каждой из площадок, посвященной одной из известных сказочных историй, выступят актеры популярных театров Москвы, российских регионов и уличные труппы. В действе смогут принять участие и сами зрители.

Кроме представлений, для москвичей и гостей города приготовили цирковые шоу, перфомансы и концерты.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 22 декабря по 14 января. Ежедневно на улицах столицы будут разыгрываться представления и спектакли, зазвучит музыка, пройдут различные мастер-классы.

Основными местами празднования станут Тверская улица и Красная площадь. Мероприятия состоятся на Манежной, Тверской и площади Революции, улицах Рождественке, Арбате и Новом Арбате, в Камергерском и Климентовском переулках, на Тверском и Гоголевском бульварах и Новопушкинском сквере.

Фестивальную программу впервые представят и на обновленном Садовом кольце.