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Новогодняя ярмарка откроется в LP Fashion Gallery
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Новогодняя ярмарка откроется в LP Fashion Gallery 

Собака 17 декабря 2017
Фото: Собака
Магазины LP Fashion Gallery открывают ларец подарков для всех!
С 21 по 23 декабря, с 14 до 20 часов торговая галерея превратиться в шумный весёлый красочный базар! В программе: выставка-продажа от нижегородских hand-made мастеров, вкусные угощения от лучших ресторанов галереи, мастер-классы для детей и взрослых, магические предсказания на грядущий 2018 год, спортивно-соревновательные турниры, дегустационные Сомелье-сеты, beauty-bar, приятные скидки, а также другие сюрпризы и подарки в LP Fashion Gallery по адресу Алексеевская, 10/16.
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