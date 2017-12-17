Новогодняя ярмарка откроется в LP Fashion Gallery

Магазины LP Fashion Gallery открывают ларец подарков для всех!

С 21 по 23 декабря, с 14 до 20 часов торговая галерея превратиться в шумный весёлый красочный базар! В программе: выставка-продажа от нижегородских hand-made мастеров, вкусные угощения от лучших ресторанов галереи, мастер-классы для детей и взрослых, магические предсказания на грядущий 2018 год, спортивно-соревновательные турниры, дегустационные Сомелье-сеты, beauty-bar, приятные скидки, а также другие сюрпризы и подарки в LP Fashion Gallery по адресу Алексеевская, 10/16.