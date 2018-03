Как устроить вечеринку, которая поразит гостей

Если вам очень хочется устроить вечеринку, но одна мысль о тяготах подготовки выводит вас из равновесия, есть смысл прислушаться к советам нашего эксперта.

Уехав в двадцать в Саудовскую Аравию, Наталья Березова помогала родителям-дипломатам организовывать торжественные приемы в посольстве. Заскучав, ушла в несвободный полет стюардессы на прайват джетах и долеталась до старшей бортпроводницы частной авиации пары российских «форбсов».

Смена деятельности, как это часто бывает, была кардинальной: получив диплом кулинарной школы Поля Бокюза в Лионе и отстажировавшись в ресторанах дубайского дворца Atlantis The Palm, теперь Наташа устраивает неформальные завтраки и торжественные ужины для друзей и клиентов. Среди них известные бренды, бьюти-клиники и светские лица.

У кого еще, как не у Наташи, было узнать рецепт идеальной вечеринки. Чтобы без нервов, ненависти к себе и гостям и даже без эпических растрат. Итак, до вечеринки:

1. Определитесь с форматом. Ужин с посадкой на двадцать персон или «стоячая» вечеринка с фуршетом и танцами? Пикник-пати или black tie? Поняли? Идем дальше.

2. Определитесь с местом и бюджетом. Дома или на выезде? Конечно, звать тридцать человек в «однушку» на МКАДе — не лучший выбор для торжественного вечера. Снять лофт в районе Трехгорной мануфактуры (а заодно наняв шеф-повара, или и вовсе ивент-агентство) — не обязательно «вип лакшери валютно». Услуги повара можно «уложить» в 15 тысяч рублей, лофт снять в будний вечер за 50 процентов стандартной цены. Гуглите, договаривайтесь, нет ничего зазорного в том, чтобы позвонить по первой ссылке в интернете и поговорить о скидке.

Не хочется в лофт, да и прогноз неплохой на выходные? Воробьевы горы и прочие природнопарковые вам в помощь. Охраняемая территория — не такая проблема, всегда можно поговорить по душам с охранником.

3. Составьте график подготовки. Лучше всего примерно представлять, кого и на что, собственно, вы зовете, за пару недель до мероприятия. У вас будет достаточно времени, чтобы разобраться с меню, алкоголем и плейлистом и не получить ударную дозу стресса. Примерно распишите, когда вы сможете заехать на рынок, когда — записать музыку, а когда — купить цветы для украшения стола. Вечеринка — тот же проект.

4. Позовите гостей. И подумайте, будет ли им о чем поговорить. Сочетаемость тусовки — не пустой звук. «Save the date» по электронной почте, страница мероприятия на фейсбуке или старомодные бумажные приглашения — решать вам. Определяющий фактор — удобство большей части приглашенных (кто-то проверяет почту раз в три дня, а кто-то удалился из соцсетей или ненавидит бесконечный фейсбуковский спам). Мы любим бумагу — стильно, благородно, залог хороших воспоминаний. Особый класс — нанять каллиграфа для написания текста (ну вдруг). Хорошее дополнение к приглашению — картинка с Pinterest, примерно отражающая ожидаемый стиль одежды. Отличный вариант — кадр вечеринки шлюшек и викариев из незабвенного «Дневника Бриджит Джонс» (на самом деле, нет). Не забудьте волшебную формулу «RSVP to the host». Уточните за пару дней, придут подтвердившие участие и не решили ли они привести с собой пару-тройку друзей.

5. Составьте меню еды и напитков. Это значительно веселей, чем с выпученными глазами метаться по METRO cash&carry, не понимая, что и в каких объемах вам нужно. Несколько советов — ниже. Что пить:

Воды и алкоголя много не бывает (да простит нас Минздрав ). В конце концов, не выпьете — пойдет на следующую вечеринку.

— На аперитив — игристое (просекко, креман, шампанское — все зависит от формата и бюджета). Беспроигрышный вариант: сухое итальянское просекко и коктейли на его основе. Наш выбор — апероль. Много апероля.

— Вино — белое, красное, летом — розовое. Сухие вина Нового Света (Аргентина, Чили, ЮАР, Новая Зеландия) от 500-600 рублей — ваш выбор. Можно посмотреть в сторону России и — осторожно — Испании, Италии, Франции и даже Крита. Самые гастрономичные вина, как правило, бленды разных сортов винограда.

— Крепкое: ром, виски — решать вам.

— Запаситесь нормальным кофе. Что есть:

Вряд ли ваша цель на дружеском ужине — гастрономический «Оскар». Минимум головной боли: овощи, фрукты, большие блюда, которые готовятся «в стол» — самый правильный выбор для неформального вечера.

— На закуску: брускетты, сыры, свежие овощи (крудите) или несложный салат, бабагануш, хумус, хлеб из пекарни и качественное масло.

— На горячее: ризотто (перлотто, кинотто), запеченная целиком индейка, телячьи щеки, бургеры и даже купленные заранее «Дагестанские пироги».

— На десерт: паннакотта, клафути, тирамису, мороженое — ничего лучше, кажется, еще не придумали. И купите побольше сезонных фруктов.

6. Продумайте сервировку и украшения. Приборы — в бокалы. Салфетки — бумажные, белые, хорошие. Тарелки, бокалы — не бойтесь мешать советский фарфор, «Икею» и находки из заморских путешествий. Купите цветы на стол.

7. Подумайте о профессиональной помощи. «Припрягать» гостей — не лучшее решение. Лучше наймите подмогу. Фотограф — отличная идея, если есть пространство для съемки. Знакомый официант в любимом кафе наверняка согласится помочь или порекомендует приятеля. Можно обратиться и в компании, которые специализируются на подобных услугах. В таком случае лучше встретьтесь с официантом заранее: вдруг он упырь. Не хотите страдать наутро после вечеринки? Пара тысяч рублей на оплату уборщицы сэкономят массу сил. Отличный сервис, кстати — qlean.ru — почти как Uber, только про уборку.

8. Запишите плейлист. Музыка — это важно. Кого-то тянет на Лепса и Аллегрову, кого-то на симфонию номер шесть Шостаковича. Нужна золотая середина? Café del Mar, плейлисты «Ванильного Ниндзя» и «Ugolëk/Level Dva». Soundcloud и iTunes в помощь. Два часа на подготовку, переносная колонка типа Jambox — и атмосфера считай что создана.

9. Решите, как вы будете развлекать гостей. Это ваши гости и ваша работа, пусть и очень приятная. Музыка, коктейли, совместное приготовление еды, игры в «Монополию», сигарный клуб на выезде — да что угодно. Во время:

— Будьте готовы к опозданиям. Это в порядке вещей.

— Встречайте гостей и знакомьте их между собой. Краткое представление («это Костя, он только что вернулся с Тибета, там он общался с Далай-Ламой»), две-три минуты на small talk — дальше апероль и расслабленная музыка сделают свое дело.

— Избегайте разговоров о политике. Еда, путешествия, светские сплетни и культурная жизнь — лучшие темы, на которые всем есть что сказать.

— Следите за таймингом. Приглашение «выпить кофе» — сигнал, что вечер окончен. Разумный эгоизм — ваше оружие: вы не обязаны развлекать последнего подвыпившего гостя до утра. Не поняли про кофе? Скажите прямо: завтра в шесть утра вы едете спасать бабушкину кошку. Как штык. После:

На следующее утро разошлите гостям сообщения в стиле «спасибо, что пришел», откройте дверь уборщице и отправляйтесь на маникюр. Ну и на всякий случай:

— Хочешь сделать идеальную вечеринку — сделай ее «от» и «до». Нет ничего ужасного в том, чтобы распределить продуктово-алкогольную корзину между гостями. Кто-то принесет чипсы, кто-то — салат «мимоза». Только это уже не вполне ваша вечеринка.

— Записывайте все: даже если у вас отличная память, блокнот поможет избежать истеричных sms лучшей подруге «купи противень и туалетной бумаги».

— Не просите у гостей ничего. Сами придут и все предложат. Если вы гость — уточните, не нужно ли чего-то хозяйке. Если нет — бутылка вина лишней не будет (желательно, чтобы в бутылке было что-то менее стыдное, чем «Молоко любимой женщины»). Всегда кстати хорошие пирожные или необычный шоколад.

— Выясните, нет ли среди приглашенных аллергиков и воинствующих вегетарианцев.

— Никогда не говори никогда: столовые вина в Tetra Pak по вкусу не обязательно напоминают студенчество и «Исповедь Грешницы», а одноразовые приборы бывают вполне приличными.

— Любые напитки лучше смотрятся в стекле или хрустале. Собирайте необычные бутылки — в них всегда можно перелить вино и воду.

— Не забудьте про лед. Он нужен всегда, везде и в количестве. Можно заказать заранее в интернете. Лед — в ванну, бутылки — туда же.

— Хороший тон — маленькие подарки для гостей. Это могут быть сделанные на заказ леденцы и конфеты или фотографии на Polaroid.

— Не заставляйте гостей разуваться — это упадничество. Если за окном не адская слякоть, конечно — и уж точно у вас должны быть в запасе тапочки.