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Парад Дедов Морозов пройдет по Москве
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Парад Дедов Морозов пройдет по Москве 

Мослента 28 декабря 2017
Фото: Вестник района Гагаринский
Деды Морозы пройдут парадом по центральным улицам столицы 29 декабря. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Присоединиться к ним сможет любой желающий — всех, кто придет на парад в костюме Деда Мороза, ждут не только восторженные взгляды прохожих и замечательные фотографии, но и подарок на память», — отметили в оргкомитете.
Маршрут праздничного шествия будет пролегать по центральным площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество» от Тверской площади до площади Революции. Начнется парад под ритмы бразильских барабанов в 18:00, сразу после завершения флешмоба «Обними Деда Мороза» на Тверской площади.
Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве 22 декабря и продлится до 14 января. По всему городу работают 83 праздничные площадки. Всего в рамках фестиваля запланировано 240 интерактивных программ, 480 представлений уличных театров, а также 1680 мастер-классов для взрослых и детей.
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