Где живут разные Дед Морозы? 7 волшебных адресов

Хотите узнать, как зовут Деда Мороза в разных странах мира, у всех ли зимних волшебников есть внучки Снегурочки и как попасть к ним в гости? Мы собрали самую полезную информацию.

Подсчитать, сколько всего зимних волшебников в мире — задача почти нереальная. В разных странах мира подарки приносят свои сказочные персонажи. Где-то это дедушка с бородой или старец Одзи-сан, как в Японии, на Кубе же детишек навещают библейские волхвы, а в Италии — ведьма Бефана. Итак, отправляемся на поиски Деда Мороза. 1. Дед Мороз

Где живет? Россия, Великий Устюг

Деревянный терем у Дедушки действительно красивый. Есть тронный зал, сокровищница, рабочий кабинет, мини-планетарий, опочивальня и собственная гардеробная, где висят роскошные шубы, — мечта каждой женщины. Территория усадьбы огромная: с собственным зоосадом (кстати, это филиал Московского зоопарка) и «Зимним садом». Не так давно Дед Мороз открыл представительство в Петропавловске-Камчатском, в музее вулканов «Вулканариум». А его внучка Снегурочка, к слову, с ним не живет, а только навещает его. У взрослой и самостоятельной девушки свой терем в Костроме.

Вотчина Деда Мороза

• Проезд Вотчина находится примерно в 12 км от Великого Устюга. Можно добраться на такси или автобусе.

• Билет — от 1090 руб. для взрослых, детям — от 945 руб.

• Сайт: dom-dm.ru Это интересно В столице у Деда Мороза есть усадьба в парке «Кузьминки» и пункт сказочной почты в Московском зоопарке.

Другие имена Деда Мороза в России: Сагаан Убугун (Бурятия), Паккайне (Карелия), Йушто Кугыза (Марий Эл), Мороз-Атя (Мордовия), Тоб Бабай (Удмуртия), Ямал Ири (Ямало-Ненецкий автономный округ).

2. Кыш Бабай

Где живет? Россия, Казань

Татарского коллегу Деда Мороза зовут Кыш Бабай, а его дочку — Кар Кызы. Поселилась семейка в 60 км от Казани, в местечке Яна Кырлай. По примеру своего коллеги из Великого Устюга Кыш Бабай отстроил себе деревянный дом в лесной чаще. У ворот гостей встречает целая свита: Шайтан — черт, богатырь Батыр, Убырлы Карчык (татарская Баба-яга) и другая сказочная нечисть. Они рассказывают местные легенды и сказки, научат нескольким фразам по-татарски. А в опочивальне (парадная часть дома) тебя встретит сам хозяин — Кыш Бабай. Именно в этой комнате бережно хранятся бочки-«шептуны», куда принято шептать свои заветные желания.

Резиденция Кыш Бабая

• Проезд На личном транспорте или на специальном автобусе резиденции. Отправление от гостиницы «Татарская».

• Комплексный билет (с проездом туда — обратно) — ок. 2450 для взрослых, детям — 2200 руб.

• Сайт: tatar-moroz.ru 3. Чысхаан

Где живет? Россия, Якутия

С якутским Дедом Морозом — Чысхааном, или, на местном языке, Быком Холода, — шутки плохи. Его родина — самый холодный регион России! Во владении у местного повелителя стужи две резиденции. Первая — символическая — расположена на «Полюсе холода» — в Оймяконе (ок. 1000 км от Якутска). Зимой температура здесь опускается до -50°С. Второй дом находится в пригороде Якутска и называется «Царство вечной мерзлоты». Раньше она использовалась как огромный погреб, а сейчас больше похожа на сказочную пещеру, где все ледяное.

«Царство вечной мерзлоты»

• Проезд Находится примерно в 10 км от Якутска

• Билет — ок. 400 руб.

Публикация от Paul Hinnrichs (@pw_hinnrichs) Дек 17 2017 в 4:13 PST 4. Йоулупукки

Где живет? Финляндия, Полярный круг

Имя финского Деда Мороза звучит на местном языке немного смешно — Йоулупукки. Живет дедушка в деревянном доме. Но если наш волшебник предпочитает интерьер в стиле а-ля рус, то его финский коллега поклонник скандинавского дизайна. Йоулупукки живет здесь с женой Муори и сотнями гномов, которые помогают ему в работе и по хозяйству. Откуда же берется это армия помощников? Муори набирает шишки в лесу, а на ночь складывает в большой котел и укутывает теплым одеялом. К утру вместо шишек гномы! Кстати, зайти к ним в гости можно совершенно бесплатно. Кошелек придется доставать только в огромном Санта-Парке. Здесь ты увидишь почту Санты, школы волшебных эльфов, пекарню Муори, ледяной бар и игровую площадку по мотивам знаменитых Angry Birds. Желающие могут пересечь Полярный круг и даже получить сертификат в подтверждение.

Резиденция Йоулупукки

• До нужного пункта Рованиеми можно добраться рейсом с пересадкой в Хельсинки. Оттуда на поезде 9,5 часов. Далее автобусом до Санта-Парка 8 км.

• Комплексный билет на 2 дня: 33 евро для взрослых и 27, 50 за детский.

• Сайт: santaparkarcticworld.com 5. Пэр-Ноэль

Где живет? Во франкоговорящих странах

По преданию родился Пэр-Ноэль (имя переводится как «Отец Рождества») в Страсбурге. Но сейчас живет в Либурне (регион Аквитания). Точнее, как таковой резиденции у него нет. Под Рождество открывается лишь собственный секретариат и почтовое отделение , где перед праздниками он начинает работу. Решив, что это не дело, Пэр-Ноэлю оборудовали ледяную пещеру с отличными видом. Находится она на горе Роше-де-Не на высоте 2042 метра. Гости добираются туда поездом.

Резиденция Пэр-Ноэля

• Проезд от швейцарского Монтрё на поезде в горы.

• Комплексный билет (поезд + посещение пещеры) — 39 швейцарских франков взрослым, детям — 19.

• Сайт: montreuxnoel.com 6. Дзед Мароз

Где живет? Беларусь, Беловежская Пуща

Хороший друг нашего Дед Мороза живет не где-нибудь, а в национальном парке — Беловежская пуща. Тут у него целое поместье — 15 га! Ворота к поместью сторожат деревянные рыцари Дуб-Дубович и Вяз-Вязович, которые раньше были высокими деревьями, пострадавшими от урагана. На территории резиденции находятся несколько мастерских, Музей ледяного балета, Скрабница с рисунками и подарками детей, Волшебная мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, и самая высокая новогодняя ель в мире. Ее больше 150 лет! Высота — 40,5 метров. Вот такая красавица. Центральное помещение Дома Деда Мороза — просторный тронный зал. Неподалеку стоит Хата Деда Мороза, где подают блюда белорусской кухни.

Резиденция Дзед Мароза

• Проезд От Бреста до Беловежской пущи. Можно добраться на автобусе.

• Комплексный билет: 308 руб. для взрослых, 247 руб. для детей.

• Сайт: npbp.by 7. Санта Клаус

Где живет? США, Аляска, Норт-Пол

Санта Клаус — имя американского Деда Мороза. Хотя в эпоху глобализации так стали называть всех местных волшебников, что очень обижает их. Между тем, основная резиденция Санты расположена в городе Норт-Пол в штате Аляска. Это примерно 240 км от Северного Полярного круга. Домик довольно скромный, какой-то даже казенный. Но зато антураж на территории самый рождественский. Фонари в виде полосатых карамельных конфет, улицы Снеговика и Санта-Клауса.

Резиденция Санта Клауса

• Проезд Из столицы штата Аляска — города Джуно — лететь около 3 часов.

• Сайт: santaclaushouse.com