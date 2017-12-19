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Московские новогодние площадки стилизуют под театры
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Московские новогодние площадки стилизуют под театры 

360tv.ru 19 декабря 2017
Фото: 360tv.ru
Спектакли, перформансы и выступления популярных групп пройдут во всех округах столицы с 30 декабря по 3 января. Об этом сообщил официальный сайт мэра и правительства Москвы. Специальную программу для москвичей и гостей столицы подготовил Департамент культуры мэрии.
Главной темой новогодних праздничных площадок в этом году стал театр. Именно поэтому праздничные площадки стилизованы под убранство знаменитых столичных театров: Государственного академического Большого театра, МХТ имени А. П. Чехова, Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и других.
Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 15:00 до 21:00 за исключением 31 декабря. В новогоднюю ночь развлекательная программа во всех округах продлится до 02:00, а в музее-заповеднике «Царицыно» и парке «Сокольники» — до 03:00
— Департамент культуры Москвы.
Расписание концертов и спектаклей, а также список артистов, которые выступят на площадках, можно найти на mos.ru.
Встретить Новый год можно и в парках Москвы. Новогоднюю праздничную программу уже подготовили почти во всех парках. Так, в новогоднюю ночь можно посмотреть инсталляцию-предсказатель в Парке Горького, «Квартирник у Высоцкого» в Таганском парке и принять участие в мандариновой вечеринке в парке «Красная Пресня».
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