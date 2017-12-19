Отпуск для души и тела: зачем ехать в Израиль?

Когда лучше всего ехать в Израиль? Ответ: всегда! В этой ближневосточной стране круглый год тепло. Здесь можно всего за несколько дней отдохнуть в двух совершенно разных городах (благо территория еврейского государства небольшая, всего 22 тыс. кв. км). Тусовочный и пляжный Тель-Авив расслабляет, как пара бокалов вина, а духовная столица, Иерусалим, впечатляет своей историей. Кстати, здесь еще безвизовый въезд и лететь из Москвы всего четыре часа. Легкий доступ в вечное лето! Тель-Авив

Начни знакомство с Израилем с Тель-Авива — это светская столица страны. Не так много исторических достопримечательностей, зато есть почти бесконечный пляж (10 км береговой линии) и огромное количество баров, клубов и ресторанов. Выбирая отель, руководствуйся одним правилом: чем ближе к пляжу, тем лучше. Уровень сервиса здесь везде одинаково хорош. Номер в гостинице (пять звезд) стоит около 600 шекелей (10 000 р.) за ночь, но всегда можно найти вариант подешевле.

Утро

Позавтракай шакшукой — такой израильский вариант яичницы с большим количеством помидоров. В кафе на побережье можно наблюдать, как бегают загорелые атлеты и выгуливают своих собак жители Тель-Авива. Кажется, пресловутое «построить дом, посадить дерево и вырастить сына» здесь заменяется на «завести собаку, заниматься спортом и жить в кайф». Купаться приятнее всего именно в утренние часы, не так палит солнце и не так много народу на пляже.

День

В городе круглосуточный дресс-код casual. Легкое платье, вьетнамки, шляпа и бутылка воды — самый удобный вариант для прогулок. Вода — необходимость для такого жаркого климата.

Днем иди в богемный район Неве-Цедек, молодежный Флорентин, прогуляйся по бульвару Ротшильда и загляни на рынок. В Неве-Цедек спокойно, размеренно и сплошные европейские пряничные домики.

Флорентин — веселый и громкий район художников и артистов. Здесь множество галерей и шоу-румов. А на центральном бульваре Ротшильда обязательно выпей чашечку кофе, сидя напротив Зала независимости, где была подписана декларация независимости Израиля в 1948 году.

Сходи на местный вариант московского Даниловского рынка — Sarona Maket. Стильный фермерский рынок, где можно и перекусить, и купить съедобных сувениров. Кило тхины (паста из кунжута) стоит около 3000 р., а за кило хумуса просят почти 4000 р., но ты всегда можешь поторговаться (здесь это принято). И никакой давки или галдящих продавцов.

Вечер

Начни вечер со старого города Яффо. Это древний порт, из которого раньше паломники отправлялись в Иерусалим, а сейчас туристы гуляют по прохладным белокаменным узким улочкам. Если идти по пляжу на юг, то конечным пунктом и будет Яффо. На закате, получатся прекрасные кадры для Instagram.

Обязательно найди «парящее апельсиновое дерево». Арт-объект скульптора Рана Морина с красивой легендой: дерево, подвешенное на канатах в глиняном горшке, символизирует еврейский народ, рассеянный по миру, но продолжающий жить и бороться.

Ну и, конечно, самое главное — это ночная жизнь Тель-Авива. Просто иди куда глаза глядят (лучше на пару улиц вглубь параллельно набережной) и выбирай самое шумное кафе. Там будет и весело, и вкусно. Иерусалим

Расстояние от Тель-Авива до столицы Израиля, Иерусалима, 65 км на юго-восток. Можно добраться тремя способами: на автобусе, поезде или такси. Автобус — самый экономичный вариант, всего 16 шекелей (270 р.), идет 1 час. Поезд довезет за 1 час 40 минут и стоит 20 шекелей (330 р.). Самый комфортный, конечно, такси — около 300 шекелей (5000 р.) и всего минут 40 в пути. А если поторгуешься с таксистом, то можно сбить эту цену почти вдвое!

Оказавшись в одном из самых древних городов на земле, выбирай отель в центре поближе к старому городу. Чтобы было удобнее гулять пешком, а ходить придется много.

Утром

Утром, пока не очень жарко, иди в Гефсиманский сад и на Масличную гору. Живописный, но очень маленький (50 / 47 м) сад, засаженный оливами, известен как место моления Иисуса Христа в ночь ареста. А оттуда недалеко до Масличной горы. У ее подножия находится кладбище, с которого в Судный день мертвые будут подняты из могил.

День

По старому городу лучше всего гулять днем, как раз спрячешься от палящего солнца. Этот лабиринт из четырех кварталов (христианского, мусульманского, еврейского и армянского) почти весь скрыт под навесами. Границ у районов нет, и представители всех религий мирно соседствуют друг с другом. Арабы играют в нарды, а мимо суетливо пробегают ортодоксы в своих широкополых шляпах. Туристу здесь стоит опасаться лишь навязчивых продавцов, которые заманивают в свои лавочки сувениров.

За покупками не забудь главный пункт исторической программы — Храм Гроба Господня, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Найти его легко, просто иди за группами паломников или по указателям на стенах (которые показывают знаменитый Крестный путь).

После можно подумать и о телесном. Сходи перекусить на рынок Махаде Иегуда. Это шумное колоритное место, где самый лучший фалафель (шаурма с жареными шариками из нута вместо мяса) в Израиле всего за 6 шекелей (100 р.).

Вечер

Ну и самое знаменитое место в Израиле — Стена Плача. Днем к самой стене подойти практически невозможно. Очень много верующих со всего света приходит сюда помолиться.

Но есть один лайфхак, который я проверила на себе. Приходи к стене в пятницу около полуночи (время начала Шаббата, еженедельного субботнего праздника, в который иудеям нельзя работать). И тогда сможешь спокойно положить между камней записку с желанием (говорят, точно сбудется).