На Воробьевы горы прибыли Деды Морозы со всего света

На площади Парадов дворца пионеров на Воробьевых горах устроили настоящие новогодние гулянья, на которые прибыли Деды Морозы со всего света, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Так, кроме всем известного Санта-Клауса, на Юго-Запад Москвы приехали якутский дедушка Чысхаан, гость из Лапландии Йоулупукки, ирландский Эльф, грузинский Товлис бабуа и даже древнеславянский Карачун.

Возглавил праздник наш родной Дедушка Мороз, который организовал веселые игры с раздачей подарков. Участников праздничных гуляний ждали спортивные состязания по национальным видам спорта, полевая кухня и катания на упряжках с оленями.

Все это этническое разнообразие случилось в рамках Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва».

Помимо всего прочего, для детей устроили знакомство с дружелюбными и потрясающе умными собаками хаски, а затем всех желающих пригласили на праздничный концерт и дискотеку.