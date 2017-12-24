В метро можно узнать рецепт салата оливье

21 декабря в московском метро запущен тематический поезд «Путешествие в Рождество». Курсировать он будет по Кольцевой линии и посвящен зимнему фестивалю, который стартовал в столице 22 декабря.

Поезд украшен в новогоднем стиле и снабжен разной тематической информацией. при проезде в этом поезде можно узнать много нового и интересного про Новый год. Например, в одном из вагонов можно найти оригинальный рецепт салата оливье.

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Также в вагонах поезда можно ознакомиться с информацией по истории московского Нового года и фестиваля «Путешествие в Рождество». Например, узнать, как москвичи праздновали Новый год в XVIII и XIX веке, про первый общественный каток и сколько людей одновременно могут встретить Новый год на Красной площади.

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Эо первый из трех тематических поездов, который подземка запускает в рамках подготовки к наступающему 2018-му году. Москвичи с одобрением отозвались о таких поездах, курсирующих в прошлом году. Кстати, московский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Городской фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 22 декабря по 14 января. Главными площадками праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.