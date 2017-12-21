Самые яркие события этих выходных

Ловим праздничное настроение, встаем на лыжи и покупаем подарки. Чем еще можно заняться на ближайших выходных?

Весело провести самую длинную ночь в году. 22 декабря панорамный Mercedes Вar и Hennessy Very Special приглашают провести вместе самую длинную ночь уходящего года!За барной стойкой — изобретательные миксологи с авторскими коктейлями. При заказе двух и более гостей ждут особые подарки. За музыкальную часть в ответе DJ Arthur Whit. Начало в 21.00.

Начать праздновать. 22 декабря в Cooker’s Gourmet Cafe пройдет предновогодний ужин. Шеф-повар Егор Рудольский подготовил специальное меню, в которое вошли такие блюда, как: техасский картофельный салат с халапеньо, Corned Beef с запеченными кореньями, оливье, лосось мисо в чешуе из цуккини и многое другое. В программемузыкальный DJ-сет и бокал просекко в качестве комплимента для каждого гостя. Начало в 19:00.

Зарядиться новогодним настроением. 22 декабря 2017 года на ВДНХ начнет работу новогодняя ярмарка. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда разных стран и народов, приобрести сувениры и подарки друзьям и погрузиться в сказочную атмосферу праздника. В 15 ярмарочных домиках на площади Промышленности расположатся гастрономические проекты, представляющие кухни разных народов мира, а также деликатесы к новогоднему столу.

Дождаться снега. За окном уже дождались — ставьте галочку, а вот музыкального спектакля в «Геликон-опере» «Когда снег начнется…» еще нет. Его можно будет послушать 22 декабря, главные роли в новогоднем театральном представлении исполнят учащиеся одной из старейших московской хореографической школ — Студии Ксении Белой, а роль доброй феи, исполняющей желания детей, сыграет актриса Мастерской За окном уже дождались — ставьте галочку, а вот музыкального спектакля в «Геликон-опере» «Когда снег начнется…» еще нет. Его можно будет послушать 22 декабря, главные роли в новогоднем театральном представлении исполнят учащиеся одной из старейших московской хореографической школ — Студии Ксении Белой, а роль доброй феи, исполняющей желания детей, сыграет актриса Мастерской Дмитрия Брусникина Дарья Ворохобко , в прошлом артистка балета Большого театра России. Весь сбор от проданных билетов будет направлен на стипендии для 3 талантливых учениц и учеников, которые смогут в следующем году учиться в студии на бесплатной основе.

Послушать концептуальную музыку. 22 декабря на сцене Московского международного Дома музыки в рамках мирового тура французская группа Paris Combo представит новый концептуальный альбом Tako Tsubo. А вот, в чем концепт: французский шансон и джаз-мануш а-ля Джанго Рейнхардт встречаются с румбой и с ритмами подпольных латинских музыкальных клубов и покорно объединяются вокалом солистки Белль Дю Бери.

Выйти через ювелирную лавку. Для прекрасного ювелира Дианы Джанелли Laboratoria ABC организует pop-up предновогоднее приключение «Выход через ювелирную лавку» (так что мы не шутили), которое продлится до 23 декабря. В меню beauty-волшебства вас будут ждать лучшие визажисты, стилисты, фотографы, шампанское, персональный астрологический прогноз на предстоящий год и, конечно, украшения. Вам нужно всего лишь согласиться примерить на себя новый образ и позволить вас сфотографироваться.

Сходить на иммерсивную выставку. 23 декабря в центре дизайна Artplay откроется иммерсивная выставка американского художника Андроида Джонса «Самскара». Джонс получил всемирное признание благодаря масштабным инсталляциям на фестивале Burning Man, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building и оформлению прощального тура группы Grateful Dead. аботы Андроида Джонса будут представлены в Москве впервые и в 9 различных формах: от видео-инсталляций и цифровых полотен, до динамических скульптур и полнокупольных фильмов. Выставка продлится до 30 января 2018 года.

… или на иммерсивную оперу. Творческая команда во главе с режиссером Александром Легчаковым, хореографом . Творческая команда во главе с режиссером Александром Легчаковым, хореографом Олегом Глушковым , дирижером Андреем Рейном, сценографом Полиной Бахтиной и композитором Николой Мельниковым работала над постановкой оперы-променад «Пиковая дама» два года. В результате получилось что-то невероятное: Старинную усадьбу Гончарова-Филипповых наполняет живая музыка в исполнении солистов ведущих московских театров, хора и оркестра из 30 музыкантов. Зрителей во время таинственного путешествия сопровождают десятки актеров и танцоров балета, а гидом в мир азарта, страстей и неумолимой судьбы становится Александр Пушкин. С декабря возрастной ценз оперы «Пиковой дамы» снижен до 12+. Теперь у школьников есть возможность совершенно по-новому увидеть произведение классика, по мотивам которого поставлен спектакль, а у родителей — приобщить детей к прекрасному в понятном им игровом формате и в удобное для всей семьи время — по воскресеньям появились сеансы в 16:00 и 18:30.

Красиво встать на беговые лыжи. Зимний спортивный сезон в самом разгаре, а это значит, что в расписании outdoor-тренировок PRO TRENER снова появились беговые лыжи. Fashion ski — новая программа лыжных тренировок специально для стильных девушек, которые только начинают свой путь в этом функциональном и модном виде фитнеса. Мы сами еще толком не разобрались, но звучит интригующе, ждите скоро подборку, где покупать самые модные лыжные комбинезны.

Приобщиться к творчеству Пикассо. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет первую в России масштабную выставку печатной графики Пабло Пикассо в жанре livre d'artiste («Книга художника»). Российскому зрителю будут представлены работы графика в период с 1919 по 1969 годы. Особого внимания заслуживает серия офортов, выполненная Пикассо к «Шести фантастическим сказкам» Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет первую в России масштабную выставку печатной графики Пабло Пикассо в жанре livre d'artiste («Книга художника»). Российскому зрителю будут представлены работы графика в период с 1919 по 1969 годы. Особого внимания заслуживает серия офортов, выполненная Пикассо к «Шести фантастическим сказкам» Мориса Тоски . Она была создана художником в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. На двух офортах этой серии Пикассо изобразил профиль своей близкой спутницы Доры Маар

Побывать на самой громкой вечеринке уходящего года. Команда Unity Moscow по традиции начнет сезон зимних праздников и длинных каникул большой дружеской вечеринкой 23 декабря на втором этаже ресторана «Уголек» в баре Leveldva. Здесь можно будет вспомнить хедлайнеров второй сцены «Пикника Афиши», героев S-Fest и музыкантов, с которыми Unity Moscow познакомили нас за 2017 год. Кроме того, команда обещает делиться планами на год будущий под живое выступление японца Соичи Терады.

Отправиться за подарками женщинам и детям. Женщинам цветы в Florist Gump, а детям — игрушки из Moonsters. Вот такую бутиковую коллаборацию замутили два милых бренда на Патриках, чтобы жителям и понаехавшим было, где разжиться подарками в последний момент, буквально забегая в ресторан, чтобы поздравить друзей.

Сходить на новогоднюю елку с собакой. 24 декабря в новом магазине для кошек и собак «Пудель-Штрудель» в Vegas Крокус-Сити пройдет собачья елка, на которой угощения ждут скорее собак, чем их хозяев — ну и правильно, нужно же ублажить символ наступающего года. Все собачки приглашены на открытие фотовыставки «Звездные питомцы», может, научатся позировать и сами звездами станут.

… или с детьми. И тут у нас сразу два предложения: в ресторане Tutto Bene детей ждет анимационное шоу по мотивам сказки «Холодное сердце». По сценарию дети узнают, что подарки, которые приготовил для них Дедушка Мороз, заколдованы и только пройдя все задания, они смогут их расколдовать. Начало представления в 16.00. Ну а во французском Le Restaurant новогодняя анимация со сказочными персонажами, кулинарный мастер-класс с приготовлением пряничных человечков, шоу мыльных пузырей, а также химическое шоу, которое запомнится всем без исключения!