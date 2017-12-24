15 тонн льда привезли для фестиваля «Ледовая Москва»

Для фестиваля "Ледовая Москва" привезли 15 тонн льда: ледовый город вырастет под Новый год в парке Победы на Поклонной горе, передает сетевое издание m24.ru

Мероприятие состоится там уже в третий раз.

Темой фестиваля выбран "Футбол пяти континентов". Помимо традиционного 50-метрового ледового Кремля с каскадом ледовых горок на фестивале будут представлены изо льда 32 страны-участницы из 11 российских городов, которые принимают чемпионат мира 2018 года. Еще там снимут кино, и можно будет встретить знаменитостей, ваяющих ледяные скульптуры.