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15 тонн льда привезли для фестиваля «Ледовая Москва»
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15 тонн льда привезли для фестиваля «Ледовая Москва» 

Газета.Ru 24 декабря 2017
Фото: depositphotos.com
Для фестиваля "Ледовая Москва" привезли 15 тонн льда: ледовый город вырастет под Новый год в парке Победы на Поклонной горе, передает сетевое издание m24.ru.
Мероприятие состоится там уже в третий раз.
Темой фестиваля выбран "Футбол пяти континентов". Помимо традиционного 50-метрового ледового Кремля с каскадом ледовых горок на фестивале будут представлены изо льда 32 страны-участницы из 11 российских городов, которые принимают чемпионат мира 2018 года. Еще там снимут кино, и можно будет встретить знаменитостей, ваяющих ледяные скульптуры.
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