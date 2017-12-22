Куда еще можно поехать на Новый год дешево

Онлайн-сервис для путешествий UFS.Travel рассказал о 5 городах, куда можно недорого съездить на эти зимние каникулы. Когда, если не сейчас? Бухарест

В главном культурном центре Румынии, Бухаресте, Новый год отмечают так же ярко и весело, как и во всей Европе. Здесь каждый найдет себе развлечение по душе: от симфонического концерта в национальной филармонии до зажигательных вечеринок в клубах квартала Regie. Встретив Новый год на Университетской площади, посетите главные достопримечательности города: дворцы Кантакузино с коваными балкончиками и каменными львами, дворец Котрочень — официальную резиденцию президента и красивейшую Триумфальную арку. Не забудьте заглянуть в самое романтичное место в городе: парк Чишмиджиу. Сюда любят приходить взрослые и дети, чтобы покататься на коньках по замерзшему пруду и полюбоваться фонтаном XVIII века.

Билеты в Бухарест — от 8 488 руб. Афины

Накануне Нового года хочется забыть о ритме мегаполиса и отправиться к морскому побережью. Пусть сезон купания прошел, Афины прекрасны в любое время года. Сюда стоит ехать не только ради древних руин, но и ради неожиданно теплого декабрьского солнца. Праздник в Афинах можно встретить на площади Синтагма, а после гулять до рассвета в одном из местных «бузукья» — истинно греческом ночном клубе с живой музыкой. И не забудьте попробовать сувлаки, тири саганаки и дзадзики — традиционные греческие блюда, которые наверняка придутся вам по вкусу.

Билеты в Афины — 5 611 руб. Рига

Оказавшись в этом городе, вы почувствуете себя в сказке, особенно в Новый год. Зимой витые улицы и черепичные крыши Риги укутаны покрывалом пушистого снега, а воздух пропитан ароматом пряного глинтвейна и булочек с корицей. Новогоднюю ночь лучше всего встретить на Домской площади или на набережной реки Даугавы: отсюда откроется прекрасный вид на праздничные фейерверки. Пока вы в Риге, обязательно попробуйте национальное рождественское печенье Пипаркукас и прогуляйтесь по старому городу. А в подарок друзьям можно привезти льняные вещи ручной работы, рижский бальзам или натуральную косметику Dzintars.

Билет в Ригу — от 7 099 руб. Дюссельдорф

Немцы вкладывают в празднование Рождества и Нового года особый смысл. Дюссельдорф встретит вас тысячами сверкающих гирлянд на витринах, наряженными елями и дразнящими ароматами в кафе. Город может похвастаться красочным новогодним фейерверком: огненные цветы распускаются прямо над Рейном, за ярким зрелищем наблюдает восхищенная толпа в атмосфере почти семейного единения. После бурного празднования здорово выйти на променад по Королевской аллее, а после познакомиться с творчеством Гете в музее философа. В субботу прогуляйтесь до рынка антиквариата на Аахенер Платц, который работает только один день в неделю, а потом загляните в джаз-кафе «Шпермюль» за чашкой вкусного кофе.

Билет Дюссельдорф — от 6 260 руб. Казань

В зимние праздники Казань выглядит особенно волшебно: сквозь снежную пелену проглядывают бирюзой купола мечети Кул-Шариф, у Кремля красуется нарядная елка, повсюду сверкает рождественская иллюминация. Новый год здесь можно встретить в парке Тысячелетия, катаясь на коньках вдоль набережной озера Кабан и попивая горячий чай из самовара. А первые дни января лучше посвятить неспешному знакомству с местными достопримечательностями. Прогуляйтесь по старинной улице Баумана, полюбуйтесь падающей башней Сююмбике и сделайте фото у белоснежного Дворца земледельцев, напоминающего величественные постройки Вены. Если вы приехали в город с детьми, посетите выставку кошек, аквапарк «Ривьера» или отправляйтесь в пригород, в гости к татарскому Деду Морозу Кыш Бабаю. Праздник в Казани запомнится вам надолго!

Билет в Казань — от 1 953 руб.