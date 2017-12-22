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Планы на выходные: книги, «Титаник» и фестивали
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Планы на выходные: книги, «Титаник» и фестивали 

ИД «Собеседник» 22 декабря 2017
Фото: Кадр из фильма "Джуманджи: Зов Джунглей"
Sobesednik.ru рассказывает о самых главных событиях предпоследнего декабрьского уикенда в Москве.

Выставки

19 декабря в Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась персональная выставка Таус Махачевой «Облако, зацепившееся за гору», на которой представлены произведения художницы, связанные с современным Дагестаном. В своих видеоработах и перфомансах Махачева затрагивает темы культурного наследия, присутствия этнических и национальных штампов в глобальном мире, осмысления опыта прошлого, сталкивающегося с настоящим.
В Artplay 23 декабря откроется выставка Андроида Джонса, на которой можно будет увидеть последнюю работу «цифрового алхимика» — иммерсивную инсталляцию «Самскара» в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome HD. Создана инсталляция совместно с российской студией «360 арт».

Фестивали

С 22 декабря в Москве начинается фестиваль «Путешествие в Рождество». Жители и гости столицы смогут полюбоваться на гирлянды, световые туннели и дизайнерские елки, посмотреть на уличные спектакли, а также купить подарки на ярмарке в центре города.
Так, например, на Новом Арбате пойдет Скандинавский Новый год. Посетители фестиваля смогут пообниматься с муми-троллями, посетить мастер-классы и лекции, а также поучаствовать в рождественском квесте.
На ВДНХ 23 и 24 декабря будет проходить ярмарка елочных игрушек, расписанных профессиональными художниками. Если желаемого рисунка не найдете, можете посетить мастер-класс и научиться расписывать игрушки сами.
В воскресенье, 24 декабря, в гастрономическом лофте «Гастроферма» пройдет рождественская книжная распродажа. На ярмарке можно будет купить российскую и зарубежную прозу остросюжетного, сентиментального, интеллектуального жанра, young adult литературу, а также комиксы.

Кино

В честь 20-летия культового фильма «Титаник» в субботу, 23 декабря, картину Джеймса Кэмерона покажут на большом экарне в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи продолжаются показы шведского кино. В программе нет фильмов Ингмара Бергмана, но зато есть ленты, охватывающие весь период развития шведского кинематографа, начиная с эпохи немого кино.
Не стоит забывать и о новинках. На этой неделе в кино «Джуманджи: Зов джунглей» с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом, очередные «Елки новые», а также мультфильм «Фердинанд» о добродушном испанском быке.
ИД «Собеседник»: последние новости
Планы на выходные: Неделя Ирландии, Индийский фильмы и ярмарки 16–18 марта Марион Котийяр может сыграть роль Айседоры Дункан в российском фильме "Ночь театров" в Москве: must go от Sobesednik.ru
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