Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Кузьминках 

Творческие мастер-классы, научные шоу и сказочные постановки ждут гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», который открылся сегодня, на окружной площадке в Кузьминках.
В течение более трех недель, по 14 января 2018 года, для детей пройдет специальная анимационная программа. Ребята смогут создать новогодние открытки-инсталляции и елочные игрушек из ткани, теплые валенки с новогодним принтом и зимние рукавички, необычную елочку из мандаринов и календарь на 2018 год. Для детей подготовлены творческие конкурсы, игры и загадки с участием сказочных персонажей из новогодних сказок. Творческая площадка будет открыта для всех желающих от трех лет по адресу: улица Маршала Чуйкова, дом 3, в будни с 15.00 до 19.00, а в выходные и праздничные дни — с 12.00 до 19.00.
Торговые шале, которые также будут радовать своим праздничным товаром покупателей, работают с понедельника по четверг, а также 31 декабря с 11.00 до 20.00, по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни — с 10.00 до 21.00.
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в атмосферу повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» окунутся посетители парка «Кузьминки». Москвичи и гости столицы примут участие в интерактивных театральных постановках, мастер-классах и конкурсах. Из парка можно будет отправить праздничные открытки, воспользовавшись услугами традиционной рождественской почты. А 07 января состоится пиротехническое шоу театра «Огненные люди»: артисты сыграют на духовых и ударных инструментах, покажут номера с огненными и криоэффектами. По будням мероприятия будут проходить с 12.00 до 16.00, а в выходные — с 12.00 до 18.00 по адресу: улица Кузьминский парк, дом 1, строение 2.
Специальную новогоднюю программу в рамках фестиваля проведет и столичный Департамент культуры. Ее главной темой станет театр. С 30 декабря по 03 января в ЮВАО, на площадке за обновленным кинотеатром «Тула» на улице Кухмистерова развернется семейный фестиваль, посвященный сказке «Снежная королева» (в этом году легендарному мультфильму Льва Атаманова исполнилось 60 лет). Оформлена площадка будет декорациями, напоминающими убранство Московского музыкального театра «Геликон-опера». В концертах примут участие Алексей Гоман, Елена Темникова, DJ Davlad, Алина Артц, Ольга Кормухина и Алексей Белов, группа «Инь-Ян», DJ Bobina, Прохор Шаляпин и другие.