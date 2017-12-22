Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Кузьминках

Творческие мастер-классы, научные шоу и сказочные постановки ждут гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», который открылся сегодня, на окружной площадке в Кузьминках.

В течение более трех недель, по 14 января 2018 года, для детей пройдет специальная анимационная программа. Ребята смогут создать новогодние открытки-инсталляции и елочные игрушек из ткани, теплые валенки с новогодним принтом и зимние рукавички, необычную елочку из мандаринов и календарь на 2018 год. Для детей подготовлены творческие конкурсы, игры и загадки с участием сказочных персонажей из новогодних сказок. Творческая площадка будет открыта для всех желающих от трех лет по адресу: улица Маршала Чуйкова, дом 3, в будни с 15.00 до 19.00, а в выходные и праздничные дни — с 12.00 до 19.00.

Торговые шале, которые также будут радовать своим праздничным товаром покупателей, работают с понедельника по четверг, а также 31 декабря с 11.00 до 20.00, по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни — с 10.00 до 21.00.